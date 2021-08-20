Fenerbahçe'den NBA'e ikinci ayrılık

Fenerbahçe, basketbol takımında yardımcı antrenörlük yapan Erdem Can'ın NBA'e gittiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den NBA'e ikinci ayrılık
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20 Ağustos 2021 17:57
Fenerbahçe'de Igor Kokoskov'un ardından basketbol takımında bir ayrılık daha gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, basketbol takımının yardımcı antrenörünü Erdem Can'ın kariyerine NBA'de devam edeceğini açıkladı.

Can, Utah Başantrenörü Quin Snyder'in yardımcısı olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Fenerbahçe Ailesi'ne 2012 yazında katılan ve EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere erkek basketbolda yaşadığımız birçok özel başarıda emekleri bulunan yardımcı antrenörümüz Erdem Can ile yollarımız karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılmıştır. Erdem Can, kariyerine NBA'de devam edecektir.

Erdem Can, takımımızda görev yaptığı süreçte ortaya koyduğu çalışma azmi ile teknik ekibimizin en önemli parçalarından biri olmuş; birçok genç antrenöre örnek teşkil edecek kişisel gelişimiyle basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen NBA Yaz Ligi'nde de antrenör olarak takımımızı ve ülkemizi defalarca temsil etmiştir.

Erdem Can, şimdi ise bir Türk antrenör olarak bir ilke imza atacak ve NBA'de yardımcı koçluk yaparak bizleri gururlandırmaya devam edecektir.

Değerli antrenörümüz Erdem Can'a, Fenerbahçe Ailesi'ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerindeki bu yeni dönemde kendisine sonsuz başarılar dileriz.


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