Fenerbahçe Alagöz Holding Satou Sabally ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı. Satou Sabally Sarı-Lacivertli takıma dün yaptığı paylaşımla veda etmişti.



İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;



Avrupa Şampiyonluğumuz başta olmak üzere üç sezon boyunca kazandığımız başarılarda pay sahibi olan, mücadelesi ve enerjisi ile iz bırakan oyuncumuz Satou Sabally, hedefleri doğrultusunda kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.



Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız ve her zaman ailemizin bir parçası olacak Satou Sabally'e emekleri için çok teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz.







