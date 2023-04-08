Fenerbahçe'de Ali Koç için çarpıcı anket sonuçları

Fenerbahçe'de tribünlerin istifaya davet ettiği Fenerbahçe yönetimi için muhalif isimlerin kongre üyeleri arasında bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırdığı iddia edildi. Bu iddiaya göre ise verilen cevaplarda Ali Koç'a güven oyunun yüksek çıktığı belirtildi.Sorular ve alınan cevaplara göre kongre üyelerinin yönetime bakışı şöyle:-Yüzde 61 Hayır - Yüzde 27 Evet - Yüzde 12 ÇekimserYüzde 73 Evet. Yüzde 10 Hayır - Yüzde 17 ÇekimserYüzde 48 Evet - Yüzde 43 Hayır - Yüzde 9 ÇekimserYüzde 89.6 Daha iyi bir aday çıkmayacağı için -Yüzde 51.9 İyi bir başkan profili çiziyor.