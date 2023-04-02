Fenerbahçe - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru mu? İşte tartışmalı pozisyon

Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler! pic.twitter.com/IhRA9o851B GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 2, 2023

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 38. dakikasında penaltı düdüğü çaldı. Hakem Halil Umut Meler, Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon için tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.Ceza sahasında ilk önce Welinton, ardından Salih Uçan'dan da sıyrılan Arda, son olarak Onur Bulut'u karşısında buldu. Onur'un uzattığı ayak sonrasında genç Fenerbahçeli yerde kaldı.Beşiktaşlı oyuncular, hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulunurken Arda'nın da Onur ile pozisyonu tartıştığı görüldü. VAR hakemi Alper Ulusoy'un uyarısı sonrasında Meler topun beyaz noktaya konulmasını işaret etti ve topun başına Enner Valencia geçti.Enner Valencia, 41. dakikada kaleci Mert'in sağına gönderdiği penaltıda topu filelere gönderdi.Beşiktaş Kulübü, derbinin devre arasında Twitter'dan paylaşım yaparak hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da bir maçta devre arasında paylaşım yaparak, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" ifadesiyle penaltı pozisyonunun videosunu paylaştı.