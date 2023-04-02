Haber Tarihi: 02 Nisan 2023 21:40 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 21:45

Fenerbahçe - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru mu? İşte tartışmalı pozisyon

Fenerbahçe, 38. dakikada Onur Bulut'un Arda Güler'e yaptığı faul sonrasında penaltı kazandı. Beşiktaşlı oyuncular, hakem Umut Meler'e uzun süre itirazda bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, derbinin devre arasında Twitter'dan tepki gösterdi. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru mu? İşte tartışmalı pozisyon

Fenerbahçe - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru mu? İşte tartışmalı pozisyon
Abone Ol
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 38. dakikasında penaltı düdüğü çaldı. Hakem Halil Umut Meler, Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon için tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.
Ceza sahasında ilk önce Welinton, ardından Salih Uçan'dan da sıyrılan Arda, son olarak Onur Bulut'u karşısında buldu. Onur'un uzattığı ayak sonrasında genç Fenerbahçeli yerde kaldı.

Beşiktaşlı oyuncular, hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulunurken Arda'nın da Onur ile pozisyonu tartıştığı görüldü. VAR hakemi Alper Ulusoy'un uyarısı sonrasında Meler topun beyaz noktaya konulmasını işaret etti ve topun başına Enner Valencia geçti.

Enner Valencia, 41. dakikada kaleci Mert'in sağına gönderdiği penaltıda topu filelere gönderdi.

BEŞİKTAŞ'TAN DEVRE ARASINDA PAYLAŞIM!

Beşiktaş Kulübü, derbinin devre arasında Twitter'dan paylaşım yaparak hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da bir maçta devre arasında paylaşım yaparak, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" ifadesiyle penaltı pozisyonunun videosunu paylaştı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Fenerbahçe penaltı sayısı 2023 - Fenerbahçe bu sene kaç penaltı kullandı? Gündem Fenerbahçe penaltı sayısı 2023 - Fenerbahçe bu sene kaç penaltı kullandı?
Fenerbahçe'ye kötü haber; Mert Hakan Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kötü haber; Mert Hakan
Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı Fenerbahçe Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı
Kadıköy'de gerginlik: Aboubakar ve Samet Spor Toto Süper Lig Kadıköy'de gerginlik: Aboubakar ve Samet
Ersun Yanal: 'Gerçekler yok edilemez!' Corendon Alanyaspor Ersun Yanal: "Gerçekler yok edilemez!"
Hakan Keleş: 'Kazanmamız gerekiyordu' Giresunspor Hakan Keleş: "Kazanmamız gerekiyordu"
Beşiktaş'ta sakatlık; sedyeyle soyunma odasına Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık; sedyeyle soyunma odasına
Enner Valencia ile Tayyip Talha arasında gerginlik! Beşiktaş Enner Valencia ile Tayyip Talha arasında gerginlik!
Erzican Amatör Küme'de arbede: 5 kişi gözaltına alındı Futbol Erzican Amatör Küme'de arbede: 5 kişi gözaltına alındı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Beşiktaş: İlk 11'ler
2
Vincenzo Montella için Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması
3
Icardi'den Adana Demir maçı sonrası flaş hareket!
4
Galatasaray ManU'nun genç yıldızını istiyor!
5
Murat Sancak'tan hakem tepkisi
6
Okan Buruk: "Fenerbahçe'nin kaybetmesini istiyoruz"
7
Bayern'de Nagelsmann gerçeği!

SON HABERLER

yukarı ok