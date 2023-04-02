Haber Tarihi: 02 Nisan 2023 22:34 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 22:34

Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti izle 2-4 | Fenerbahçe Beşiktaş kaç kaç bitti? FB-BJK golleri izle

Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti izle 2-4 | Fenerbahçe Beşiktaş kaç kaç bitti? FB-BJK golleri izle...Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Süper Lig'de zirve hattını şekillendirecek. Jorge Jesus'lu Fenerbahçe ile Şenol Güneş'li Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren zirve derbisinde gözler golcülerde olacak. Kanarya'nın kozu Enner Valencia. Kartal'da ise gözler Aboubakar'da olacak. Halil Umut Meler'in yönettiği dev derbi bein sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, derbiyi canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'bein sports 1 FB BJK canlı izle, bein sports 1 Fenerbahçe Beşiktaş şifresiz' araması yapıyor. Fenerbahçe Beşiktaş (FB BJK şifresiz canlı izle) maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti izle 2-4 | Fenerbahçe Beşiktaş kaç kaç bitti? FB-BJK golleri izle
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Süper Lig'in 27. haftasında bugün çok kritik bir maç var. Lider Galatasaray'ın takipçileri Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Jesus, cezası nedeniyle kulübeyi yardımcısı De Deus'a devredecek. Zirvenin 14 puan gerisinde 3. sırada yer alan Kartal, kazanırsa galibiyet serisini 4 maça çıkarıp ezeli rakibi ile puan farkını da 2'ye indirecek. Fenerbahçe'de, 5 önemli isim sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi Beşiktaş derbisinde sahaya çıkamayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'nin yanı sıra Valentin Rosier ve Romain Saiss'i de derbi kadrosuna almadı.

 CANLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ


FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SONUCU 1-4

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65'   Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı! Redmond kale ağzından topu auta vurdu.
64' Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Osayi Samuel oyundan alındı. Zajc ve Rossi oyunda.
63'   Redmond'un pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk, derbide Beşiktaş'ı öne geçirdi.
62' GOL Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 2-1 öne geçti
61'   Fenerbahçe'de Rossi oyuna girmeye hazırlanıyor.
60'   Cenk Tosun, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye GOL attı.
59'   Sağ kanattan Redmond'un yaptığı ortaya kafayı vuran Cenk, skoru eşitledi.
58' GOL Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.
57'   Ferdi Kadıoğlu sol çaprazdan girip vuruşunu yaptı. Top kaleci Mert'te kaldı.
56'   Cenk Tosun karşı karşıya pozisyonda Altay'ı geçip topu auta vurdu. Yan hakemin bayrağı, pozisyon sonrası havaya kalktı.
55' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Necip Uysal oyuna girdi.
54'   Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
53'   PENALTI KAÇTI! Enner Valencia'nın kullandığı penaltı direkten auta gitti.
51' Welinton, Enner Valencia'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
50'   PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı!
48'   Vincent Aboubakar ceza sahası içinde yerde kaldı, Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.
47'   Mert Hakan Yandaş, Gedson'un müdahalesi ile orta alanda yerde kaldı. Karar faul.
46'   Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
45' Beşiktaş'ta Maxim ve Redmon oyunda, Rachid Ghezzal ve Amir Hadziahmetovic kenara geldi.
D.A.   Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.
45' Sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Osayi-Samuel yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler aldatmaya yönelik hareket sebebiyle Osayi-Samuel'e sarı kart gösterdi.
45'   Orta alanda topla buluşan Arda Güler baskıdan çıkamayıp topu kaybetti. Pozisyonun devamında Arda'nın top sakladığı gerekçesiyle Beşiktaş lehinde düdük çaldı.
45' Beşiktaş'ta Omar Colley, Enner Valencia'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
45'   Beşiktaş yine gole çok yaklaştı! Samet'in hatası sonrası karşı karşıya kalan Aboubakar, Altay'ı geçemedi.
45'   İlk yarının sonuna en az 7 dakika ilave edildi.
44'   Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza alanı önünde topla buluşan Welinton'un sert vuruşunu Altay, güçlükle kurtardı.
43'   Golün ardından Fenerbahçe tribünleri takımlarına olan desteği iyice artırmış durumda.
42'   Enner Valencia'nın yerde sol köşeye yaptığı vuruşta köşeyi bulan Mert Günok, topu kurtaramadı ve top ağlara gitti.
41' GOL Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltıdan attığı GOL ile 1-0 öne geçti.
40'   VAR ile görüşen Halil Umut Meler penaltı kararını onayladı.
39'   Ceza alanında üst üste çalımlarla ilerleyen Arda, Onur Bulut'un müdahalesi ile yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.
38'   PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı.
37' Bu kez de Mert Hakan sağ kanatta Gedson'un müdahalesi ile yerde kaldı ve faul düdüğü çaldı. Pozisyonun ardından sarı beklentisi ile itirazlarda bulunan Mert Hakan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
36'   İlk 36 dakika itibarıyla maçta toplam 18 faul düdüğü çaldı.
35'   Ferdi Kadıoğlu, sol kanatta Ghezzal'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
34'   Rachid Ghezzal, savunma arkasına sarkan Cenk'i görmek istedi. Son anda Serdar Aziz araya girdi.
33'   Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Enner Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.
32'   Amir Hadziahmetovic ceza alanına yüksek bir top gönderdi. Top, kaleci Altay'da kaldı.
31'   Rachid Ghezzal'ın kullandığı kornerde kafalardan seken topa Gedson gelişine sert vurdu. Top yine savunmada kaldı.
30' Pozisyonun ardından Samet Akaydin ile Vincent Aboubakar'a sarı kart çıktı.
29'   Vincent Aboubakar, Fenerbahçe tribünlerine yönelik hareket yaptı. Sonrasında Serdar Aziz ve Samet Akaydın oraya geldi. Futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
28' Beşiktaş'ta Welinton, sarı kart gördü.
27'   Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Enner Valencia, karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi.
26'   Oyun faul düdükleri ile sık sık duruyor.
25'   Beşiktaş rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
24'   Arda Güler'in serbest vuruşunda top, üstten auta gitti.
23'   Arda Güler, ceza alanı önünde yerde kaldı. Fenerbahçe, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
22'   Sol kanattan hücuma kalkan Mert Hakan, Welinton'dan sıyrılamadı. Taç, Fenerbahçe'nin.
21'   Salih Uçan, orta alanda Mert Hakan ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar faul.
20'   Sol kanatta topu kapan Masuaku, çizgiye inip ortasını yaptı. Samet Akaydin topu uzaklaştırdı.
19'   Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, Ferdi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar devam.
18'   Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Arda Güler'in plasesi, kaleci Mert Günok'ta kaldı.
17'   Sol kanatta baskıyla topu kapan Amir Hadziahmetovic'in ortasında Cenk'ten önce Szalai kafayı vurarak topu uzaklaştırdı.
16'   Bu dakika oyun sıklıkla faul düdükleri ile duruyor.
15'   Mert Hakan Yandaş, orta alanda Ghezzal ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.
14'   Tedavisinin ardından Pedro oyuna geri döndü.
13'   Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.
12'   Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Cenk'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
11' Sakatlanan Tayyip'in yerine Welinton oyuna dahil oldu.
10'   Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemiyor.
9'   Pozisyonun ardından Fenerbahçe tribünleri desteğini artırdı.
8'   Fenerbahçe gole yaklaştı! Arda Güler, ceza alanına girip vuruşunu yaptı ancak Colley'in müdahalesi sonrası top kornere gitti.
7'   Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Enner Valencia sol çaprazdan ceza alanına girmek istedi. Son anda savunma araya girdi.
6'   Fenerbahçe kendi yarı alanın hazırlık pasları yapıyor.
5'   Mert Hakan, sol kanattan ortayı yaptı, arka direkteki Osayi-Samuel'den önce kaleci Mert topu kontrol etti.
4'   Orta alanda topla buluşmak isteyen Aboubakar, Arao'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
3'   Sağ kanatta topla buluşan Willian Arao ceza alanına ortaladı. Tayyip Talha araya girip topu kornere gönderdi.
2'   Maçın başında Enner Valencia ile Tayyip Talha arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
1'   KADIKÖY'DE DEV DERBİ BAŞLADI! İki takıma da başarılar.
M.Ö.   Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Beşiktaş XI: Mert Günok, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
M.Ö.   Fenerbahçe XI: Altay, Osayi, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.
M.Ö.   İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.
M.Ö.   Fenerbahçe ise Süper Lig'de yaptığı 24 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, hanesine yazdırdığı 54 puanla haftaya 2. sırada girdi.
M.Ö.   Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
M.Ö.   Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.
M.Ö.   Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı.
M.Ö.   Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
M.Ö.   Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
47'   Mert Hakan Yandaş, Gedson'un müdahalesi ile orta alanda yerde kaldı. Karar faul.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ SPİKERİ KİM? - TIKLAYINIZ
DERBİDE 357. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 357. randevuya çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 356 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 133 kez karşı karşıya geldi.


Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 45 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Takımların birbirlerine karşı lig maçlarındaki gol sayısı ise eşit. İki ekip de birbirlerinin ağlarını 151'er kez havalandırdı.

SON 3 MAÇ ÜSTÜNLÜK KURULAMADI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 2-2 sona erdi. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park'tan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

İki takım arasında bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk müsabaka ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER


Beşiktaş'ta Dele Alli ile Saiss ve Rosier'in maç kadrosunda yer alması beklenmezken Amir Hadziahmetovic sarı kart ceza sınırında olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi kadroda yer almayacak. Ayrıca Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arao, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia



Beşiktaş
Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar



 
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