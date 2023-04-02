Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti izle 2-4 | Fenerbahçe Beşiktaş kaç kaç bitti? FB-BJK golleri izle

|65'
|Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı! Redmond kale ağzından topu auta vurdu.
|64'
|Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Osayi Samuel oyundan alındı. Zajc ve Rossi oyunda.
|63'
|Redmond'un pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk, derbide Beşiktaş'ı öne geçirdi.
|62'
|GOL Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 2-1 öne geçti
|61'
|Fenerbahçe'de Rossi oyuna girmeye hazırlanıyor.
|60'
|Cenk Tosun, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye GOL attı.
|59'
|Sağ kanattan Redmond'un yaptığı ortaya kafayı vuran Cenk, skoru eşitledi.
|58'
|GOL Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.
|57'
|Ferdi Kadıoğlu sol çaprazdan girip vuruşunu yaptı. Top kaleci Mert'te kaldı.
|56'
|Cenk Tosun karşı karşıya pozisyonda Altay'ı geçip topu auta vurdu. Yan hakemin bayrağı, pozisyon sonrası havaya kalktı.
|55'
|Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Necip Uysal oyuna girdi.
|54'
|Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|53'
|PENALTI KAÇTI! Enner Valencia'nın kullandığı penaltı direkten auta gitti.
|51'
|Welinton, Enner Valencia'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
|50'
|PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı!
|48'
|Vincent Aboubakar ceza sahası içinde yerde kaldı, Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.
|47'
|Mert Hakan Yandaş, Gedson'un müdahalesi ile orta alanda yerde kaldı. Karar faul.
|46'
|Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
|45'
|Beşiktaş'ta Maxim ve Redmon oyunda, Rachid Ghezzal ve Amir Hadziahmetovic kenara geldi.
|D.A.
|Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.
|45'
|Sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Osayi-Samuel yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler aldatmaya yönelik hareket sebebiyle Osayi-Samuel'e sarı kart gösterdi.
|45'
|Orta alanda topla buluşan Arda Güler baskıdan çıkamayıp topu kaybetti. Pozisyonun devamında Arda'nın top sakladığı gerekçesiyle Beşiktaş lehinde düdük çaldı.
|45'
|Beşiktaş'ta Omar Colley, Enner Valencia'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
|45'
|Beşiktaş yine gole çok yaklaştı! Samet'in hatası sonrası karşı karşıya kalan Aboubakar, Altay'ı geçemedi.
|45'
|İlk yarının sonuna en az 7 dakika ilave edildi.
|44'
|Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza alanı önünde topla buluşan Welinton'un sert vuruşunu Altay, güçlükle kurtardı.
|43'
|Golün ardından Fenerbahçe tribünleri takımlarına olan desteği iyice artırmış durumda.
|42'
|Enner Valencia'nın yerde sol köşeye yaptığı vuruşta köşeyi bulan Mert Günok, topu kurtaramadı ve top ağlara gitti.
|41'
|GOL Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltıdan attığı GOL ile 1-0 öne geçti.
|40'
|VAR ile görüşen Halil Umut Meler penaltı kararını onayladı.
|39'
|Ceza alanında üst üste çalımlarla ilerleyen Arda, Onur Bulut'un müdahalesi ile yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.
|38'
|PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı.
|37'
|Bu kez de Mert Hakan sağ kanatta Gedson'un müdahalesi ile yerde kaldı ve faul düdüğü çaldı. Pozisyonun ardından sarı beklentisi ile itirazlarda bulunan Mert Hakan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
|36'
|İlk 36 dakika itibarıyla maçta toplam 18 faul düdüğü çaldı.
|35'
|Ferdi Kadıoğlu, sol kanatta Ghezzal'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
|34'
|Rachid Ghezzal, savunma arkasına sarkan Cenk'i görmek istedi. Son anda Serdar Aziz araya girdi.
|33'
|Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Enner Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.
|32'
|Amir Hadziahmetovic ceza alanına yüksek bir top gönderdi. Top, kaleci Altay'da kaldı.
|31'
|Rachid Ghezzal'ın kullandığı kornerde kafalardan seken topa Gedson gelişine sert vurdu. Top yine savunmada kaldı.
|30'
|Pozisyonun ardından Samet Akaydin ile Vincent Aboubakar'a sarı kart çıktı.
|29'
|Vincent Aboubakar, Fenerbahçe tribünlerine yönelik hareket yaptı. Sonrasında Serdar Aziz ve Samet Akaydın oraya geldi. Futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
|28'
|Beşiktaş'ta Welinton, sarı kart gördü.
|27'
|Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Enner Valencia, karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi.
|26'
|Oyun faul düdükleri ile sık sık duruyor.
|25'
|Beşiktaş rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
|24'
|Arda Güler'in serbest vuruşunda top, üstten auta gitti.
|23'
|Arda Güler, ceza alanı önünde yerde kaldı. Fenerbahçe, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
|22'
|Sol kanattan hücuma kalkan Mert Hakan, Welinton'dan sıyrılamadı. Taç, Fenerbahçe'nin.
|21'
|Salih Uçan, orta alanda Mert Hakan ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar faul.
|20'
|Sol kanatta topu kapan Masuaku, çizgiye inip ortasını yaptı. Samet Akaydin topu uzaklaştırdı.
|19'
|Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, Ferdi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar devam.
|18'
|Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Arda Güler'in plasesi, kaleci Mert Günok'ta kaldı.
|17'
|Sol kanatta baskıyla topu kapan Amir Hadziahmetovic'in ortasında Cenk'ten önce Szalai kafayı vurarak topu uzaklaştırdı.
|16'
|Bu dakika oyun sıklıkla faul düdükleri ile duruyor.
|15'
|Mert Hakan Yandaş, orta alanda Ghezzal ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.
|14'
|Tedavisinin ardından Pedro oyuna geri döndü.
|13'
|Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.
|12'
|Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Cenk'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
|11'
|Sakatlanan Tayyip'in yerine Welinton oyuna dahil oldu.
|10'
|Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemiyor.
|9'
|Pozisyonun ardından Fenerbahçe tribünleri desteğini artırdı.
|8'
|Fenerbahçe gole yaklaştı! Arda Güler, ceza alanına girip vuruşunu yaptı ancak Colley'in müdahalesi sonrası top kornere gitti.
|7'
|Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Enner Valencia sol çaprazdan ceza alanına girmek istedi. Son anda savunma araya girdi.
|6'
|Fenerbahçe kendi yarı alanın hazırlık pasları yapıyor.
|5'
|Mert Hakan, sol kanattan ortayı yaptı, arka direkteki Osayi-Samuel'den önce kaleci Mert topu kontrol etti.
|4'
|Orta alanda topla buluşmak isteyen Aboubakar, Arao'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
|3'
|Sağ kanatta topla buluşan Willian Arao ceza alanına ortaladı. Tayyip Talha araya girip topu kornere gönderdi.
|2'
|Maçın başında Enner Valencia ile Tayyip Talha arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
|1'
|KADIKÖY'DE DEV DERBİ BAŞLADI! İki takıma da başarılar.
|M.Ö.
|Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
|M.Ö.
|Beşiktaş XI: Mert Günok, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
|M.Ö.
|Fenerbahçe XI: Altay, Osayi, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.
|M.Ö.
|İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.
|M.Ö.
|Fenerbahçe ise Süper Lig'de yaptığı 24 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, hanesine yazdırdığı 54 puanla haftaya 2. sırada girdi.
|M.Ö.
|Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
|M.Ö.
|Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.
|M.Ö.
|Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı.
|M.Ö.
|Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
|M.Ö.
|Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
|47'
|Mert Hakan Yandaş, Gedson'un müdahalesi ile orta alanda yerde kaldı. Karar faul.