Fenerbahçe Beşiktaş maçı spikeri kim? 2023 FB-BJK derbisi spikeri kim?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26.hafta oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda haftanın en kritik maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beşiktaş derbi ne zaman, saat kaç? Beşiktaş - Fenerbahçe maç hakemi kimdir, canlı yayın spikeri kim? İşte, Fenerbahçe Beşiktaş derbi için tüm detaylar haberimizde yer almaktadırBu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.Kadıköy'deki derbiyi anlatacak spiker de belli oldu. Zorlu müsabakayı Özkan Öztürk anlatacak.Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Crespo, Zajc, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia.Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Salih, Amir, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.