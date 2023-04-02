Fenerbahçe penaltı sayısı 2023 - Fenerbahçe bu sene kaç penaltı kullandı?

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligdeki gol sayısını 25'e yükseltti. Alanyaspor karşılaşmasına kadar sarı-lacivertli formayla 20 Süper Lig maçına çıkan Valencia, kaydettiği 23 golle de gol krallığı yarışında açık ara önde bulunuyordu.
Fenerbahçe penaltı sayısı 2023 Fenerbahçe bu sezon 19 penaltı kullandı. Galatasaray ise 7 penaltı kullandı. Anlık güncelleniyor...
Fenerbahçe - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru mu? İşte tartışmalı pozisyon - TIKLAYINIZ
BEŞİKTAŞ'TAN DEVRE ARASINDA PAYLAŞIM!
Beşiktaş Kulübü, derbinin devre arasında Twitter'dan paylaşım yaparak hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da bir maçta devre arasında paylaşım yaparak, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" ifadesiyle penaltı pozisyonunun videosunu paylaştı.
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