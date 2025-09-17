FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Trendyol Süper Lig'de bu Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-NesyriErtuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Corendon Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Corendon Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 19. kez ligde mücadele edecek. İki ekibin bugüne kadar 18 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı. Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi. Rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 21 gol gönderirken 5 gol yedi.