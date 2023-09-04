Haber Tarihi: 04 Eylül 2023 13:06 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 13:06

Felsefe defteri kareli mi, çizgili mi olmalı? 2023

Okulların açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler okul alışverişini başladı. Okul alışverişi yapan lise öğrencileri, birçok farklı ders için defter seçiyor. Bu defterler arasında Felsefe defteri de seçiliyor. Peki, Felsefe defteri kareli mi, çizgili mi olmalı? 2023

Felsefe defteri kareli mi, çizgili mi olmalı? 2023
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Felsefe defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir Felsefe defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar Felsefe defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Felsefe defteri kareli mi, çizgili mi? Felsefe defteri nasıl olmalı? Felsefe defteri kaç yaprak olmalı?
Felsefe defteri kareli mi, çizgili mi?

Felsefe defteri her ne kadar ezbere dayalı ve sözel bir ders olarak tanımlansa da aslında sayısal ve çizim gerektiren bir derstir. Bu nedenle Felsefe defterinin kareli olması, derslerde yapılacak olan çizimlerin, işaretlerin, şekillerin daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır.

Felsefe defteri kaç yaprak olmalı?

Felsefe defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir Felsefe defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.

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