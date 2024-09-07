Haber Tarihi: 07 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 11:30

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararı toplantısı için tedirgin bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, analistler eylül ayında FED'in faiz indirimine gidip gitmeyeceğini yorumladı. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)
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Eylül ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalara doğrudan etki eden FED faiz kararının eylül ayında ne yönde olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD'de geçtiğimiz günlerde açıklanan istihdam raporuyla birlikte, ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

AGRESİF FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR

ABD'de istihdam artışının beklentilerin altında gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay daha agresif faiz indirimine gidebileceği fiyatlanırken, piyasalarda oynaklık arttı.

Ülkede geçtiğimiz günlerde açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasındaki soğumanın devam ettiğini ortaya koydu.

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in eylülde daha yüksek oranda faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylülde 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 55'e çıkarken, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı yüzde 45'e geriledi.
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