Fatih Terim, Galatasaray'la kaç yıllık sözleşme imzaladı? Fatih Terim'in alacağı ücret

İLGİLİ VİDEO

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım ile ilgili ilk tespitlerini anlattı. Galatasaray'ın sol ayaklı sol bekinin olmadığını ifade eden Terim, "Sol bekimiz yok" dedi.Ters ayaklı bir futbolcuyu sol bekte oynatmak zorunda olacağını ifade eden Terim, "19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Sol ayaklı sol bekimiz yok. var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini sol beke koyacağız. Sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu hiç sola koymadım am ilk defa sanırımbunu yaşaycağız.Bucaspor maçına kadar bazı arkadaşları erken tatile yollayabiliriz. Bazı arkadaşların mental yorgunlukları var gibi görünüyor" dedi.Yapacakları en büyük transferin oyuncuların performansını arttırmak olduğunu vurgulayan Terim, "Başkanımızla şeffaf bir şekilde ilerleyeceğiz. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağız. Yapabileceklerimizi yönetimle paylaşacağız.Bu oyuncuların kapasitesi bu değil. Hakan Balta mesela olsaydı, sol bek oynayacaktı. Genç Takıma gönderildiği için yazamıyoruzx. Ayrıca De Jong'u da antrenmana çıkması için çağırdım" şeklinde konuştu.Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Terim, "Scout arkadaşlarımız ve yönetim çalışmış, listeleri var. Hep berabere oturacağız, bakacağız. Eğer özellikle sol beke bir takviye yapamazsak Carole'ün durumunu sordum. Açılmadan fazla, eksikleri bilerek bir başkan, yönetim ve teknik heyetiz. Bir liste hazırlayacağız ama gerek derbilerde ve gerek diğer maçlarda, Galatasaray'ın herkesin istediği anlayışla oynamasını sağlayacağız. Eksikleri beraber konuşacağız. Derbiyi kimse kaybetmek istemez ama bu bazen olmuyor. Kaybederken bile o kazanma reaksiyonunu göstermek önemli. Galatasaray camiası, 'Kaybettik ama formanın hakkını verdiler, biz bununla gurur duyuyoruz' demeli" dedi.'in'ın başına geçtiğini açıkladığıtweeti, kısa süre içinde etkileşim rekorları kırdı. Bazı Galatasaray taraftarları, bu tweeti tablo yaparken Galatasaray resmi ürünlerini satan GS Store, bu tweeti tişört olarak bastı.Tweeti tablolaştıran ve tişört halinde satışa sunan GS Store, tişörtün yanı sıra yine üzerinde 'Nerede kalmıştık...' yazılı bir atkı da satışa çıkarttı.Bu arada Fatih Terim'in imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, atkıyı Fatih Terim'e hediye etti.Bazen yürekli kayıplar, korkak zaferlerden daha önemlidir.Biz Türkler tarih yazmayı da severizBaşka neler yapamazmışız, bilelim de kaldıysa yapamadığımız birşey onu da yapalım.Ya ne diyeyim ki ben size adamlar geldi gol attı yendiler. Neyi anlatayım ki yakar top gibi bir şey bu! (Johnson'un golüyle Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık yenilgi sonrası)Bugün Galatasaray'ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.Benim kitabımda vazgeçmek de yenilmek de yoktur... Ben kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabul edenleri siler atarım. Kaybetse de sonuna kadar mücadele edenler benim her zaman yanımda olacak ve onlar sonunda mutlaka kazanacak.Kaybetmekten korkma! Bir şeyi kazanmak için, bazı şeyleri kaybetmelisin ve unutma kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin!Bir şeyi kazanmak için, bazı şeyleri kaybetmelisin.. Ve unutma. Kaybettiğinde değil, Vazgeçtiğinde yenilirsin!Hiçbir başarıyı kabul etmeyin dünü de yarına mahkum etmeyin.Fatih Terim'in Galatasaray ile anlaştığını açıkladığı paylaşımı, rekor kırmayı başardı.Her geçen saniye etkileşimi artan Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık' paylaşımı, Türkiye'de en çok etkileşim alan paylaşım oldu.Fatih Terim'in paylaşımının ardından Galatasaray da Terim ile görüşmelere başlandığına dair bildirimi KAP'a yaptı.4 Eylül 1953 yılında Adana'da dünyaya gelen Fatih Terim doğma büyüme buralıdır. Futbolcu kariyerinde defans mevkiinde oynayan Fatih Terim şimdilerde ise A milli takımın teknik direktörlüğü görevinde bulunmaktadır.Babası Kıbrıs Türkü olan Fatih Terim futbola Ceyhanspor'da başladı. Daha sonra Adana Demirspor'a transfer olan Terim burada gösterdiği olağanüstü performans ile G.Saray'a transfer oldu.Galatasaray forması ile 327 resmi maçta forma giyen Fatih Terim adını efsanelerin arasına yazdırdı. Futbol hayatı boyuncu G.Saray taraftarı olarak en sevilen futbolcu olan Terim 51 kez A Milli Takım fo?ması giydiİlk kez 1987-1989 sezonları arasında teknik direktörlük yapan Terim 1996-2000 sezonları arasında G.Saray'ın başına geçti ve 4 lig, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası kazandı?dı.Teknik Direktörlük kariyeri boyuncu birçok başarıya imza atan Fatih Terim 2013 yılında beri Türkiye A milli takımı çalıştırıyor1987-1989 yılları arasında Ankaragücü takımını çalıştırdı1989-1990 yılları arasında Göztepe takımını çalıştırdı1990-1993 yılları arasında Türkiye U-21 takımını çalıştırdı1993-1996 yılları arasında Türkiye takımını çalıştırdı1996-2000 yılları arasında Galatasaray takımını çalıştırdı2000-2001 yılları arasında Fiorentina takımını çalıştırdı2001 yılında Milan takımını çalıştırdı2002-2004 yılları arasında Galatasaray takımını çalıştırdı2005-2009 yılları arasında Türkiye takımını çalıştırdı2011-2013 yılları arasında Galatasaray takımını çalıştırdı2013-2017 yılları arasında milli takımı çalıştırdı.Fatih Terim'li Galatasaray;UEFA Kupası 2000Süper Lig 96/97Süper Lig 97/98Süper Lig 98/99Süper Lig 99/00Süper Lig 11/12Süper Lig 12/13Türkiye KupasıSüper Kupa 12/13Süper Kupa 13/14Galatasaray'a 4. kez geri dönecek olan Fatih Terim, Göztepe maçında takımın başında olacak.Galatasaray'ın eski yöneticisiiçin sosyal medyada paylaşımda bulundu.Fatih Terim ile uzun süre birlikte çalışan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın KAP bildiriminin ardından sessiz kalmadı ve klasikleşmiş ifadeleriyle paylaşım yaptı.Albayrak paylaşımında, "OH BE OH BE. ŞİMDİ GUZEL OLACAK. AYLAVYU" ifadeleri yer aldı.Doğru olanın yapıldığını düşünüyorum. Fatim Terim boştaysa, bir takımı çalıştırmıyorsa, Galatasaray'a hangi hocayı getirirseniz getirin en ufak puan kaybında Fatih Terim sesi tribünlerde inleyecektir. Bana göre kimse başarılı olamazdı. Terim'in gelişini doğru buluyorum.Dursun Özbek aynı kongre şaşırtmacası gibi bu konuda da sağ gösterip sol vurdu. Açıklamalarında yabancıyı getirme gibi bir tavrı vardı.Fatih Terim isminde birleşildi ve doğru olan yapıldı. Fatih Terim'in Galatasaray ve milli takımdaki son dönemleri onun adına yakışır şekilde noktalanmadı.Beklenmedik bir gelişme değildi. Dursun Özbek'in tek mermisi kalmıştı. Bunu kullanmak zorunda kaldı. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Sır gibi sakladığı bir operasyon oldu. Tudor'u gönderdiğinde kafasında büyük ihtimal Terim vardı.Bundan sonra çok sert bir lig var. Daha renkli, daha zevkli, daha çetin bir lig bekliyor bizi. En çok of çeken federasyon olmuşturGalatasaray yönetiminin güçlü bir figüre ihtiyacı var. Bu figür, yönetimde yok. Taraftarın baskısı vardı. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'e mecburdu. Tek bir seçenek vardı ve yönetim de buna ikna oldu.Bunda dikkat çekmek gereken kısım, Fatih Terim'in heyecanı... Yönetimden önce hoca açıklama yaptı. Gördüğümde başka bir şey mi var diye düşündüm. Demekki hoca çok heyecanlı, bekliyordu.Süper Lig açısından çok iyi oldu. Zamanlaması da çok iyi oldu. Göztepe ile kritik bir maça çıkacaktı Galatasaray. Şimdi 50 bin taraftar olacaktır o maçta. Galatasaray'ın ihtiyacı olan momentum buydu. Dursun Özbek bunu sağladı.Fatih Terim, Galatasaray'ın transferde eksikliklerini biliyordur. Bir iki transferle kadroya takviye yapıp, devre arasında Galatasaray'ın eksikliklerini giderecektir.Fatih Terim'in gerek TFF ile gerek milli takım ile yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde, oyuna kolay uyum sağlayacak notlarla dolu değil kendisi. Fatim Terim'in oyuncu idaresi konusunda eskide kalmıştır. Dursun Özbek'in de kulübü idare etmesi konusunda sıkıntıları var. Linç edilme ortamında Tudor'u çekip çıkaramadı.Dursun Özbek kendini rahatlatmak istedi ama yine de Galatasaray'ın sıkıntılı bir sürece girdiğini düşünüyorum.Fatih Terim müthiş bir Kupa Koleksiyoncusu. Galatasaray kadrosu hücumu seven, yerinde duramayan bir kadro var. Galatasaray sol kanatı hallettiği an, Fatih Terim'in kulübü çok iyi tanıması ve tribünlerin desteğiyle son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde yer alacaktırDursun Özbek yönetimi, elinde kartları çok iyi oynadı ve dağıttı. Artık diğer adayların hiçbir şansı kalmadı. Bu yönetim göreve devam edecektir.