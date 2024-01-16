Fatih Karagümrük'te ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.



İstanbul temsilcisi, İtalyan orta saha oyuncusu Stefanon Sturaro ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Fatih Karagümrük'te 12 maça çıkan Sturaro, 1 kez gol sevinci yaşadı.



Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:



"Oyuncumuz Stefano Sturaro'nun sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.



Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."







