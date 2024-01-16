Fatih Karagümrük'te ayrılık!

Fatih Karagümrük, Stefano Sturaro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'te ayrılık!
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16 Ocak 2024 17:00
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisi, İtalyan orta saha oyuncusu Stefanon Sturaro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'te 12 maça çıkan Sturaro, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Stefano Sturaro'nun sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

 

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