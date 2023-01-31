Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş maçı canlı izle

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Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı hafta içi oynanacak maçlarla devam ediyor. Son haftaların formda iki takımı Fatih Karagümrük ve Beşiktaş kozlarını Olimpiyat Stadı'nda paylaşacak. Fatih Karagümrük ve Beşiktaş arasında oynanacak mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak merak ediliyor. Bein Sports'ta canlı olarak yayınlanacak maçın detayları haberimizde...Fatih Karagümrük-Beşiktaş mücadelesi saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur, Gedson, Redmond, Dele, Cenk, Aboubakar.Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.