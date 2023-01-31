Haber Tarihi: 31 Ocak 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 17:34

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş maçı canlı izle

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı canlı izle! 22. hafta müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve Ali Şansalan müsabakada düdük çalacak. Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş maçı canlı izle
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Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı hafta içi oynanacak maçlarla devam ediyor. Son haftaların formda iki takımı Fatih Karagümrük ve Beşiktaş kozlarını Olimpiyat Stadı'nda paylaşacak. Fatih Karagümrük ve Beşiktaş arasında oynanacak mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak merak ediliyor. Bein Sports'ta canlı olarak yayınlanacak maçın detayları haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM


FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük-Beşiktaş mücadelesi saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur, Gedson, Redmond, Dele, Cenk, Aboubakar.

Rachid Ghezzal ve Josef oynayamayacak

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.


Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.

Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.

3 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında 14. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.

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