Haber Tarihi: 04 Eylül 2023 11:31 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 11:31

Facebook ücretli mi olacak? Meta'nın yeni planı ortaya çıktı

Meta'nın en popüler uygulamaları arasında yer alan Facebook ve Instagram için yeni bir plan ortaya çıktı. Peki, Facebook ücretli mi olacak?

Facebook ücretli mi olacak? Meta'nın yeni planı ortaya çıktı
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Meta'nın Avrupa Birliği ile veri gizliliğ ve özellikle reklamlar konusunda sorun yaşadığı ve uzlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı. Bir süredir devam eden bu durumda en son Instagram ve Facebook gibi aslında ücretsiz olan uygulamaların 'ücretli abonelik' versiyonları da sunulabilir.
FACEBOOK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

New York Times'ta yer alan son bilgilere göre Meta, ilerleyen dönemde Avrupa Birliği ülkeleri için reklam olmayan bir versiyon sunacak ama ücretli olması planlanan Instagram ve Facebook için abonelik sisteminin getirilmesi düşünülüyor.

Reklamları kaldıracak bu yeni abonelik sisteminin Meta'ya pek bir katkısının olması beklenmiyor. AB'deki kullanıcılardan toplanan reklam gelirleri şirketin toplam gelirinin yüzde 10'u bile etmiyor, yine sistem en azından 'reklam politikalarını' uydurma açısından anlamlı görünüyor.

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