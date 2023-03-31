EYT maaşları Eylül'de mi yatacak? İlk EYT emekli maaşı ne zaman yatacak?

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EYT konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından EYT ilk emekli maaşlarının ödeneceği tarih SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emeklilik başvurusunda bulunanlar SGK tarafından temin edilen tahsis numarasına göre EYT emekli maaşının yatacağı tarihi sorgulayabiliyor. Peki, "EYT emekli maaşı ne zaman yatacak, ilk maaş nisan ayında ödenir mi?" İşte EYT ilk maaşların ödenceği tarih...EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı.Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT'liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1'inde veya 31'inde vermek fark etmeyecek.4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.Koşulları yerine getirmemiş EYT'lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması da ihtimaller dahilinde.Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 2000 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.