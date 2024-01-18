Evren Korkmaz: "Düşersen Fenerbahçe affetmiyor"

Adanasporlu Evren Korkmaz, Fenerbahçe'ye 6-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Evren Korkmaz: 'Düşersen Fenerbahçe affetmiyor'
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18 Ocak 2024 00:28
Adanasporlu Evren Korkmaz, Fenerbahçe'ye 6-0 kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Evren Korkmaz yaptığı açıkalamda, "Bence ilk yarı iyi mücadele ettik. Golü yedikten sonra çok düştük. Düştükten sonra Fenerbahçe affetmiyor, affetmediği zaman da 5-6 gol yiyorsun." dedi.

Korkmaz ayrıca, "Ben ilk defa büyük bir takıma karşı oynadım. Batshuayi dünya çapında bir forvet. Ona karşı oynamak mutluluk verici. Çok iyi forvet, çok zorlandık." ifadelerini kullandı.

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