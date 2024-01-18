Evren Korkmaz: 'Düşersen Fenerbahçe affetmiyor'

Adanasporlu Evren Korkmaz, Fenerbahçe'ye 6-0 kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı.
Evren Korkmaz yaptığı açıkalamda, "Bence ilk yarı iyi mücadele ettik. Golü yedikten sonra çok düştük. Düştükten sonra Fenerbahçe affetmiyor, affetmediği zaman da 5-6 gol yiyorsun." dedi.
Korkmaz ayrıca, "Ben ilk defa büyük bir takıma karşı oynadım. Batshuayi dünya çapında bir forvet. Ona karşı oynamak mutluluk verici. Çok iyi forvet, çok zorlandık." ifadelerini kullandı.
Evren Korkmaz yaptığı açıkalamda, "Bence ilk yarı iyi mücadele ettik. Golü yedikten sonra çok düştük. Düştükten sonra Fenerbahçe affetmiyor, affetmediği zaman da 5-6 gol yiyorsun." dedi.
Korkmaz ayrıca, "Ben ilk defa büyük bir takıma karşı oynadım. Batshuayi dünya çapında bir forvet. Ona karşı oynamak mutluluk verici. Çok iyi forvet, çok zorlandık." ifadelerini kullandı.