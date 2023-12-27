Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2024 zammı belli oldu



7 milyondan fazla çalışanı doğrudan milyonları ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı 2024 için belli oldu. Net asgari ücret 2023 yılında 11.402 lirayken 2024 için yüzde 49 zam ile 17.002 liraya yükseltildi.



2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası 2024 yılında yükselecek. Asgari ücret zammı sonrası pek çok ödenekte artış yaşanacak olup "Evde bakım maaşı 2024 yeni yılda ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Evde bakım aylığı hakkında son bilgiler.Ödemeleri her ayın 11-15'i arasında yapılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor. Temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.