Haber Tarihi: 17 Temmuz 2023 13:55 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 13:55

Ev-konut fiyatları düşer mi, düşecek mi, ne zaman düşer 2023?

Döviz kurlarındaki artış sonrası, emlak sektörü uzmanları konut fiyatlarına yüzde 20 zam gelebileceğini söyledi. Peki, Ev, konut fiyatları düşer mi, düşecek mi, ne zaman düşer 2023?

Ev-konut fiyatları düşer mi, düşecek mi, ne zaman düşer 2023?
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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı. Afet bölgelerinden 80 bin 863 kişi tahliye edildi

EV FİYATLARI DÜŞER Mİ?
TÜİK verilerine göre Türkiye genelindeki konut satışları son iki yılın en düşük seviyesine inerken iktisatçı Mahfi Eğilmez konut fiyatlarının da çok kısa süre içinde daha da düşeceğine dair bir yazı kaleme aldı.
Mahfi Eğilmez 'Konut Fiyatları Niçin Eskisi Kadar Artmıyor?' başlıklı yazısında "Konut fiyatlarında yaşanan çılgın artışın son dönemde yavaşlamasının birkaç nedeni var. Bunlardan ilki enflasyonun baz etkisiyle de olsa hız kesmiş olması. İkinci ve asıl önemli neden satışların düşmüş olması. Konut talebi, son birkaç ayda eski canlılığını yitirdi" dedi.

Eğilmez yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Faiz enflasyonun 30 puan altında olunca insanlar birikimlerini koruyabilmek için bankaya veya tahvile yatırmak yerine konuta yatırıyor. Bu tercih, konuta talebi ve dolayısıyla konut fiyatlarını artırıyor. Son dönemde mevduat faizlerinde yavaş yavaş artış başladı. Bu gelişme, konuta talebi azalttı ve fiyatlar da eskisi kadar artmaz oldu.

Mart sonu itibarıyla kur korumalı mevduatta faiz tavanı kaldırılınca mevduat faizlerinde ve tahvil faizlerinde de yükselme biraz daha hızlandı. Önümüzdeki aylarda faizlerin enflasyona yaklaşmaya devam ettiği her adımda hem konut satışlarındaki düşüşü hem de fiyat artışlarındaki gerilemeyi çok daha açık biçimde göreceğiz."

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