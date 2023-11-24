Eşe, eşime Öğretmenler Günü Mesajları ve Sözleri 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bütün gün okulda görev yapan ve zaman zaman eğitim odaklı kullandıkları telefonlarının şarj problemi için powerbank yani harici şarj cihazları hediye olarak tercih edilebilecek. Öğretmeninize harici şarj cihazı hediyesini dilerseniz ismine özel tasarımlarla da süsleyebilirsiniz.Bu ürünün fiyatları piyasada değişkenlik göstermekle birlikte, ortalama 60 liraya temin edilebilir.Öğretmeniniz gündelik hayatta iletişim kurduğu bireylerden aldığı kartvizitleri saklamak için özel bir alana ihtiyaç duyabilir. İşte, tam bu noktada öğretmeninizin bu ihtiyacını karşılamak için kartvizitlik hediye edebilirsiniz. Üstelik bu kartvizitliğin üzerine isim yazdırarak öğretmenininize kendisini daha da özel hissettirebilirsiniz.Bu ürünün fiyatları piyasada 30 lira civarında olmaktadır.Hemen hemen her yeterlilik eğitiminin ardından verilen sertifikalar, çoğu kişinin evinde ya da iş yerinde baş köşede çerçeveli bir şekilde durmaktadır. Her ne kadar öğretmeninizin bu ihtiyacı olmadığını bilseniz de güzel bir jest olarak en iyi öğretmen sertifikasını hediye olarak değerlendirebilirsiniz.Bu hediyenin size maliyeti 30-35 liraya tekabül edebilir.24 Kasım öğretmenler günü hediye önerileriŞüphesiz akıllı telefonlar hayatımıza girdi gireli vazgeçilmezlerimizin arasında ilk sırayı elde etmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerimizin kullandığı telefon modeline göre özel tasarımlı bir kılıf yaptırabilir ve 24 Kasım'da hediye olarak sunabiliriz.Bu hediyenin maliyeti size 30 ile 40 TL arasında olacaktır.Kişiye Özel Kalemler: Çok klasik gelebilir ancak, tüm Öğretmenler Günü'nde akla gelen ilk hediye seçeneği kalemler. Üzerine öğretmeninizin ismini ve soy ismini yazdırarak hazırlatabieceğiniz, çok anlamlı ve çok güzel hediye seçeneklerinden biri.Çiçek: Bayan bir sınıf öğretmeniniz varsa, çiçekten daha iyi bir Öğretmenler Günü hediyesi düşünülemez. Üzerine öğretmeninize olan sevginizi anlatan bir de sevimli bir not eklediğinizde harika bir seçim olacaktır.Erkek cüzdan modelleri: Erkek öğretmeninize uzun yıllar kullanabileceği ve her kullanışında sizi hatırlayabileceği en ideal Öğretmenler Günü için hediye si cüzdan!Taşınabilir USB Bellek: Teknoloji çağında olduğumuza göre, Öğretmenler Günü için hediye alternatiflerinden bir diğeri de taşınabilir Flash USB Bellek. 2-4-8 GB veri depolama kapasitesi olan modellerden bütçenize en uygun olanını seçebilirsiniz.Yılın En iyi Öğretmeni Oscar Ödülü: Hadi biraz öğretmeninizi gururlandıralım. Başarılı ve gözünüzde en iyi öğretmen sıfatını hak eden öğretmeninize anlamlı bir armağan vermek isterseniz 'Öğretmenler Günü'nde Oscar Heykelciği yine ideal bir seçim! Orijinal altın sarısı rengindeki Oscar Ödülü, en iyi Öğretmenler Günü için hediyelerinden biri!Kişiye Özel Renkli Defterler: Öğretmeninizin ihtiyacı olan bir öğretmenler günü hediyesi almak isterseniz, kişiye özel renkli defterler bu konuda oldukça yardımcı olacak.Çikolata: Çikolatasız bir hayat düşünülebilir mi? Çikolatayı seven bir öğretmeniniz varsa, Öğretmenler Günü için hediyeniz şimdiden hazır demektir.O'na kaliteli markalardan güzel bir çikolata hediyesi hazırlatabilirsinizCanım Öğretmenim Ahşap Çerçeve: Öğretmeninizle beraber çekindiğiniz bir fotoğrafı, ona özel hazırlatacağınız canım öğretmenim ahşap çerçeve ile öğretmeninize hediye etmeye ne dersiniz? Öğretmeniniz hediyesine bayılacak.Dekoratif Kelebek Saat: Kullanışlı, sevimli ve dikkat çekici bir öğretmenler günü hediyesi almak ister misiniz? O halde öğretmeninize, dekoratif kelebek saat alarak bu isteklerinizi yerine getirebilirsiniz.Bilgi demetleri sun, yine bana,Yine yalçın dağlar ötesinden gel...Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,Yine altın çağlar ötesinden gel...Aydınlığa giden sonsuz yollardan,Tomurcuklar açan yeşil dallardan,Bahçedeki taze, solmaz güllerden,Baharlarla bağlar ötesinden gel...Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,Uzat maviliği şeffaf saraydanBuketler dererek bize uzaydan,Göklerden al tuğlar ötesinden gel.Milletime doğan şafaklarla şen,Şehitler yatağı topraklarla sen,Irkıma şen veren bayraklarla senTarihler, otağlar ötesinden gel....Süleyman ÖZBEKSANATKARAl, işte boyalarımBir resim yap bana,K,ğıdı kocaman olsun...Bir manzara çiz Anadolu'danŞöyle güzel bir manzaraSeyrine doyum olmasın...Dünyamı karartanKara bulutları çizme sakın!Önce, güneşi yapEn üst köşeye;Aydınlatıcı olsun,Sıcaklık versin gönüllere...Ön pl,ndaBir çoban görünsün;Yaslamış sırtınıUlu bir çınar ağacına.Kavalını da ver elineYanık yanık çalsınBizim türkülerden...ÇıngıraklıKınalı koyunları,Kuzuları da yap tabi.Gönüllerde sevgiyi yeşertenÇimenleri de boya.Sümbülleri, nergisleri de çizKörpe çocuklar misali...Bir dere aksın yan taraftanBeyaz köpüklü,Suları serinletici olsunYeşertsin tohumları...Sonra;Uzaklarda görünenBir köy olsun,Bizim köyümüz.Evleri görünsün; kerpiçten.Okulunu da çiz;Bacası ak tüten...Ve,Bir yol çizArkadaki dağların ta yücesineAydınlık olsun...Eline sağlık öğretmenim,Ne kadar da güzel oldu!..Olmasaydı bu çizgiler,Boş k,ğıt neye yarardı!..Ya ben;Ya bendeki çizgilerin öğretmenim;Bilginin,Gerçeğin,SevgininSolmayacak çizgileri.Ya onlar olmasaydı,Ben; manzarasızBoş resim k,ğıdı gibiBir hiç olurdum...Devam et öğretmenim:Tükenmesin hiç kalemin,Tükenmesin nefesin.Gönlümün ta derinliklerindeYücelerden yücesin...Bir k,ğıda,Bir kendime bakıyorum.Başkalarını bilmem ama,Dünyanın en büyük sanatk,rıİnan sensin...Hüseyin KULAKSIZBEN ÖĞRETMENİMDoğuda, batıda benim izlerim,Güneyde,kuzeyde benim özverim.Dağlar yol versin,ister vermesin,Dağı,taşı deler yine giderim.Devletin çatısı benim eserim,Ata'mın dediği yolda giderim.Anamdan,babamdan hatta kendimden,Bizleri kurtaran eli severim.İster bozkır olsun,isterse çorak,Orası bir vatan,kutsal bir durak.Işığı yakmaktır, benim görevim,Bizlere yakışmaz,geride durmak.Ayfer TOMRUKSEVGİLİ ÖĞRETMENİMSevgisinin sonu yok,Kalbinin şefkati çok,Gönlü büyük, gözü tok,Sevgili öğretmenim.Bilgisi ışık saçar,Sözleri gönül açar,Ruhum sevinçen uçar,Sevgili öğretmenim.Bekliyoruz yolunu,Sardık sağla solunu,Uzat bize kolunuSevgili öğretmenim.Toplandık dizi, dizi,Sev, okşa hepimizi,Sensin okutan bizi,Sevgili öğretmenim.Doğru yol gösterirsin,Okutur, eğitirsin,Bize bilgi verirsin,Sevgili öğretmenim.Seni candan severiz,Saygı duyar överiz,Ellerinden öperiz,Sevgili öğretmenim!..Ali Osman ATAKÖğretmenA'dan başlar aydınlık,Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dekYeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,Yeryüzü ile el ele öğretmenGöz gözdür o, uzakları görürüzAğızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hepÇizer büyük değirmisiniUç olur da gergele öğretmen.Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşaBırakılmış göğün kıyısına bırakılmış83 toprak ev, 83 acı duman,Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlıkKurtulacağız, el ayak kurtulacağız,Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.Bir ışık, bir ışık daha,Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşürNice istemeseler de, nice önleseler de,Uyandırır toplumunuİyiye, doğruya, güzele öğretmen.(Fazıl Hüsnü Dağlarca)Köy öğretmenleriYurdumuz uçsuz bucaksız,Gökte yıldız kadar köylerimiz var.Ama uzak, ama harap, ama garipsi..Alın benim gönlümden de o kadar.Uzak köylerimizde kuşlar gibiHer sabah çocuklar size uçar.Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç..Alın benim gönlümden de o kadar.Siz kara göklerin yıldızları,Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..Alın benim gönlümden de o kadar.Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar!Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmezseniz,Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır,Köylere ışık iletmezseniz.Dağlara, vadilere, ovalaraTesbihler gibi saçılmış köyler,Rüzgara karşı bir bayrak,Sevinçle türküsünü söyler.Sevinçle türküsünü söylerBir idare lambası küçük, solgun.En azından üçyüz pare damUmudu en azından üçyüz çocuğun.Ve onlar saçları uzamış,Çatlak ellerinde çıkınları,Üç saat, dört saat ötelerdenYorgundur, sessizdir akınları.Ve onlar, yıldızlar gibiGözleri ışıl ışıl yananlar.Oyuncak için değil, kağıt, kalemKitap için gizlice ağlayanlar.Ve onlar aşıktan bilya,Sopadan at yapanlar.Kurt yavruları gibi, kuzular gibiDağ başlarını çınlatanlar.Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malzgirt'te doğanlar,Bütün bunları düşünmelisiniz.Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekliKağnılarla, arabalarla, kamyonlarlaAkıp köylere gitmelisiniz!Yurdumuza ışık iletmelisiniz...(Cahit Külebi)Öğretmenler Günü ŞiirleriA'dan başlar aydınlık,Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dekYeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,Yeryüzü ile el ele öğretmenGöz gözdür o, uzakları görürüzAğızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hepÇizer büyük değirmisiniUç olur da gergele öğretmen.Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşaBırakılmış göğün kıyısına bırakılmış83 toprak ev, 83 acı duman,Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlıkKurtulacağız, el ayak kurtulacağız,Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.Bir ışık, bir ışık daha,Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşürNice istemeseler de, nice önleseler de,Uyandırır toplumunuİyiye, doğruya, güzele öğretmen.Türkiye'de her yılolarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu yıl 24 Kasım, cuma gününe denk geliyor.öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİDünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin buraya, getirin buraya, Kaya diplerinde açmış çiçeklere benzer Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim, Getirin, getirin... Ve sonra öleceğim.Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum, Kaderleri bana benzeyen, Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları, Geniş ovalarda kaybolur kokuları... Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri, Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin, görün beni, Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini, Bacımın suladığı fesleğenleri, Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, Avluların pembe entarili hatmisini, Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın, Aman Isparta güllerini de unutmayın, Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyorum gönlümde, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden Ne güller fışkırır çilelerimden, Kandır, hayattır, emektir benim güllerim, Korkmadım, korkmuyorum ölümden, Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, Baharda Polatlı kırlarında açan, Güz geldi mi Kop dağına göçen, Yürükler yaylasında, Toroslarda eğleşen, Muş ovasından, ağrı eteğinden, Gücenmesin, bütün yurt bahçelerinden Çiçek getirin, örtün beni, Eğin türkülerinin içine gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin, Çocukları, öğrencilerimi istiyorum, Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini, Köy okullarında açan gizli ve sessiz, O bakımsız ama kokusu eşşiz çiçek, Kimse bilmeyecek seni, seni kimse bilmeyecek Seni, beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecekDünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum, Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum, Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın, Tarümar olmasın istiyorum, perişan olmasın, Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım, Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim, Çiçeklerde açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım, Ama ben dünya üstündeyim, toprakta, Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta, Çile çektim, yalnız kaldım, ama yaşadım, Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.Meçhul ÖğretmenSelam olsun, Karanlığın ve cehlin güneşlerine Selam olsun, Erdemin ve bilginin eşlerine Onlar ki Kişiliğe hürlük bağışlayan. Onlar ki. Karşılıksız alkışlayan. Alınlarında bilgiden meşaleler, Karanlığın gözbebeğine yürürler Gönüllerde mük,faat alanlar, Azmin ve iradenin timsali onlar. Çıktılar yola, yolları belli Hedef güllük gülüstanlık değil; Yollar, sarp kayalıklar, Yollar dikenli Gönüllerinde bilginin çağlayan seli, Izdıraplarla sarhoş olur Odur karşılıksız seven, Adı, değilmi ki Meçhul. Selam olsun, Karanlığın ve cehlin güneşlerine Selam olsun, Erdemin ve bilginin eşlerine. Onlar ki Kişiliğe hürlük bağışlayan Onlar ki Karşılıksız alkışlayan.-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)-Yeryüzündedaha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)-Dünyada her şeye değer biçilebilir, amaeserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)-Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)-Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)-Dünyanın her tarafında, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)-Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.(Atatürk)bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)-En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)-Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.(Atatürk)-Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyleolarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihlerolarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü,olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.