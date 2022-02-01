Ersin Destanoğlu: 'Milli takım sürpriz değildi'

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, BeIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.



Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada, "Burada olmak benim için mutluluk verici çünkü ben de birçok kaleciyi TV'den izliyordum, örnek alıyordum. Şimdi genç kardeşlerim benden örnek alıyor. İyi çalışıyorum kendime iyi bakıyorum. Sahada da en iyi performansımı gösterip kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir çok gencin beni örnek alması gerçekten mutluluk verici. Hayallerini yaşayan bir genç olarak düşünürsek, fiziksel olarak alt yaş kategorisindeyken biraz avantajım vardı. Bu ailemden gelen bir şey babam dahil hepimiz 2 metreye yakınız. Altyapıda Ömer hocayla çalışmaya başladım. Sonra Aydın hocayla devam ettim. Kısa süre Ozan hocayla çalıştım altyapıda sonra U-21'e yükselttiler beni 16 yaşındayken orada da Yasin hoca bana çok şey kattı." dedi.



MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI BEKLİYORDUM"



Milli takıma çağrılmasının sürpriz olmadığını belirten genç oyuncu, "Top toplayıcı olarak gittiğimde koşarak gidiyorduk stada. O atmosferi yaşamayı çok istiyorduk. Ben Rıdvan, Kerem çoğu arkadaşımız. Ben maç sırasında hemen kalecilerin yanına giderdim, onları izlerdim. Eldivenlerini alırdım. Mert abiden Fenerbahçe'deyken eldivenlerini almıştım. O zaman çoğu kalecinin eldivenini almıştım. Çok cana yakın davranıyorlardı. Şimdi ben de benden isterlerse en iyi şekilde davranmaya çalışıyorum. A Milli Takıma çağrılmayı bekliyordum. Sahada iyi performans gösterdiğim için beklediğim bir yerdi. Oraya çağrılmak bambaşka bir duygu. Çok üst düzey oyunlar ve Ülkenizi temsil ediyorsunuz. Rıdvan'la oda öğrendik. Çok mutlu oldum. Rıdvan benden daha tecrübeli. Konuşuyorduk sürekli ne yapmam gerektiğini. Orada bambaşka bir ortam var. Herkes çok cana yakın. Hiç yabancılık çekmedim iyi davrandılar. Benimle en çok ilgilenen Burak ve Çağlar abiydi." açıklamasını yaptı.



"KATAR'A GİDEBİLECEK GÜÇTEYİZ"



Milli takımın Dünya Kupası'na katılacak güçte olduğunu belirten file bekçisi, "Katar'a daha erken gidebilirdik ama biz Türkiye'yiz armamızın olduğu her yerde başarabiliriz. Rakiplerimiz güçlü ama biz de güçlüyüz. Kimsenin kimseden çekineceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



"BİR GENÇ İÇİN BAMBAŞKA BİR YER"



Şampiyonlar Ligi'nin kendisi için bir avantaj olduğunu belirten Ersin, "Beşiktaş'ta sezona iyi başlamıştık ama sonrasında Kovid geldi, sakatlıklar geldi ve istemediğimiz sonuçlar aldık. Gerçekten bur herkes ekinden geleni veriyor. Kötü sonuçlar oldumu herkes üzülüyor çünkü taraftarın bizden bir beklentisi var. Bizde bunun karşılığını vermemiz lazım. Şuan biraz altta kaldık ama 3 puanlı sistemde ne olacağı belli değil. Adım adım gidebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçın iyi geçtiğini düşünüyorum kendi adıma çünkü en çok kurtarış yapanlar listesinde ilk 3-4'teydim. Şampiyonlar Ligi bir genç için bambaşka bir yer. Orada da işler iyi gitmedi sonra ligdeki bazı maçlara da yansıdı bu ama şimdi biraz daha toparladık." şeklinde konuştu.



"BASKI ALTINDA OYNAMA HATA YAPTIRABİLİYOR"



Gol bulma konusunda şansız olduklarını söyleyen Destanoğlu, "Beşiktaş çok pozisyona giriyor ama şansızlık bizi buldu. Bazen oluyor atamaya biliyoruz. Taraftarımız gibi biz de üzülüyoruz. Beşiktaş forması altında böyle maçlar kaybetmek zaman zaman kötü dönemler geçirmek üzücü. A takım seviyesinde baskı altında oynamak size hatalar yaptırabiliyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Yan toplar da sıkıntım olduğunu söylüyorlar. Üç yan top alırsın konuşulmaz, bir tane alamazsın eleştirirler. Kendimi geliştirmem gereken şey ayaklarım. Ayaklarımı daha iyi kullanmam gerekiyor bunun üzerinde çalışıyorum.



"SERGEN HOCAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Son olarak kendisine şans veren Sergen Yalçın'a da değinen 20 yaşındaki oyuncu, "Sergen hocaya ve ekibine teşekkür ediyorum. Onlar da bizimle sürekli iletişim halindeydi. Arkamızda durdular. Ben şampiyon olduğumuz sezon 37 maç oynadım. Çok tecrübe öğrendim o sezon. Bir genç oyuncuya şampiyonluğa oynayan bir kulüpte tecrübesiz bir gence 'ben güveniyorum bununla oynayacağım' demesi önemliydi. Avrupa hayalim var ama şuan Beşiktaş'a odaklandım. Antalya maçı benim için daha önemli." diyerek sözlerini noktaladı.





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