Erol Bulut'u zorlayacak pozisyonlar - Bölüm 1

Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldık. Çoğu futbolsever sonucu önemsemeyebilir,. 50 tane değişik mazeret sayabiliriz ama bu mazeretler rakip için de geçerli olur. Benim için hazırlık maçları da önemli çünkü burası Fenerbahçe ve maçın özetini YouTube'dan ben dahil 758.219 kişi seyretmiş. 17 tane Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı dolusu taraftar eder.



Tabii ki sonuç kadar yapılan hatalar da önemli. Fatih Karagümrük maçında yediğimiz korner golünü inceledim. Rakibin ön direğine yapılan bir korner atışımız var ve sonrasında rakip defanstan seken o top, yaklaşık 100 metreyi 15 saniyede katederek ağlarımızla buluşuyor.



Nasıl oldu diye bakarsak, epey büyük bir hatalar zinciri var ve bunların hepsini yazmak sayfalar alır ama ilk önce şunu incelemek lazım; nasıl oluyor da Fenerbahçe 9 kişiyle rakip ceza sahası içinde ve çevresindeyken rakip ceza sahası içinde topu kapan Fatih Karagümrük'ün 19 yaşındaki oyuncusu Murat Sarıgül 9 Fenerbahçe oyuncusundan hiçbirinden pres yemeden topla beraber 30 metre gidebiliyor?



Cevabı belli. Rakip ceza sahasına gol atmak için giden 5 futbolcumuzun ve onların arkasında ceza sahası etrafında bekleyen 4 futbolcumuzun çoğunun modern futbolun gereklerini yapamamaları. Şöyle ki, korner vuruşu sırasında Frey ön direğe kafa vurmaya koşuyor ve sonra nedense yere düşüyor (futbolda hep ayakta kalmaya gayret edilmelidir) ve topta rakibin önüne düşüyor işte o anda Fenerbahçe'nin topa en yakın oyuncularına bakalım:



1. Serdar Aziz (6mt yanında)

2. Rodrigues (15mt karşısında)

3. Deniz Türüç (17mt karşısında)

4. Caner Erkin (25mt yanında)



Malesef bu oyuncuların hiçbiri topla beraber gitmekte olan Murat Sarıgül'e baskı yapamıyorlar, hatta baskı yapar gibi bile yapmıyorlar. Bitmedi, Fenerbahçe kalesine doğru koşu yapan rakip futbolculara da yetişemiyorlar. Tabiri caizse iki arada bir derede kalıp tereddüt yaşıyorlar, galiba en kötüsü de tereddüt etmek.



Her Fenerbahçe kornerinde 5 kişi ileri gidip geri dönemezse ve onların arkasındaki 5 Fenerbahçelinin tamamı da topla birlikte çıkmaya çalışan rakip oyuncuya doğru baskı yapmak yerine kalemize geri koşarlarsa, topu alan Üsküdar'ı geçer.



Çok adamla hücuma ederken rakip defanstan dönen bu tip pozisyonlarımızda Erol Bulut'un topa doğru hamle yapmak üzerine bir stratejisi olmalı ve Erol Bulut Fenerbahçe'nin gösterdiği ve göstereceği reaksiyonları modern futbola dönüştürmek zorunda. Umarım kısa sürede başarır.



