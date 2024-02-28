Haber Tarihi: 28 Şubat 2024 09:43 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 09:43

Erdemir Ereğli (EREGL) temettü ve bedelsiz ne zaman? 2024

Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) tarafından 22 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı. Peki, Erdemir Ereğli (EREGL) temettü ve bedelsiz ne zaman? 2024 Erdemir Ereğli Demir ve Çelik ne zaman bölünecek?

Erdemir Ereğli (EREGL) temettü ve bedelsiz ne zaman? 2024
Abone Ol
Açıklamada Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârından hisse başına brüt 0.50 TL, net 0.45 TL nakit temettü dağıtma kararı aldığı belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %1.06 olarak gerçekleşti. Söz konusu teklif genel kurulda ortakların onayına sunulacak.

Şirketimizin 27 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi hususlarının 2024 yılı Mart ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Can Keleş: '90 dakikayı temiz atlattık' Fatih Karagümrük Can Keleş: "90 dakikayı temiz atlattık"
Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım
Galatasaray'a evinde şok! Kupaya 2 golle veda ettiler! Galatasaray Galatasaray'a evinde şok! Kupaya 2 golle veda ettiler!
PFDK kararları açıklandı! Galatasaray PFDK kararları açıklandı!
Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması! Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması!
Bayer Leverkusen'den Xabi-Liverpool iddialarına cevap! Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen'den Xabi-Liverpool iddialarına cevap!
Barcelona'da kesenin ağzı kapalı kalacak! Barcelona Barcelona'da kesenin ağzı kapalı kalacak!
Saran Holding'ten yayın ihalesi açıklaması Trendyol Süper Lig Saran Holding'ten yayın ihalesi açıklaması
Bayern Münih'in gözü Liverpool'un yıldızında Bayern Münih Bayern Münih'in gözü Liverpool'un yıldızında
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Fatih Karagümrük: 11'ler
2
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
3
TFF'den yayıncı kuruluş ihalesi için yeni karar!
4
Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gidiyor
5
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş isyan etti: "Herkes kendine gelsin"
6
Altay Bayındır için Süper Lig'de dev rekabet!
7
Aziz Yıldırım: "Herhangi yeni bir açıklamam yoktur"

SON HABERLER

yukarı ok