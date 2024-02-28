Erdemir Ereğli (EREGL) temettü ve bedelsiz ne zaman? 2024

Açıklamada Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârından hisse başına brüt 0.50 TL, net 0.45 TL nakit temettü dağıtma kararı aldığı belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %1.06 olarak gerçekleşti. Söz konusu teklif genel kurulda ortakların onayına sunulacak.



Şirketimizin 27 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi hususlarının 2024 yılı Mart ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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