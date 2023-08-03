Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kimdir?

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu oldu. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda TSK'nın yeni komuta kademesi belirlendi. YAŞ'ta alınan kararlar açıklandı. Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu.Ercüment Tatlıoğlu (d. 2 Haziran 1960), Türk asker. Mevcut Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı.Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. 1977 yılında Deniz Lisesinden, 1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji eğitimini tamamlamıştır.1996-1998 yıllarında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer komutanlığı görevinin sonrasında TCG Gediz'in ABD'den transferi esnasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 yıllarında görev yapmıştır. 2001-2002 yıllarında yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevi sonrası Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlamış, 2003-2004 yıllarında Belçikanın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan şube müdürlüğü görevini icra etmiştir. Leuven Katolik Üniversitesinde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" dalında yüksek lisans eğitimini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği" doktorasını tamamladı.2006-2007 yıllarında 3. Muhrip Filotillası komodorluğu görevini icra etti. 2007'de tuğamiral rütbesine terfi etti. 2007-2008 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler başkanlığı, 2008-2010 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler ve Deniz ataşeliği, 2010-2011 yılları arasında Çanakkale Boğaz komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Mayın Filosu komutanlığı görevlerini deruhte etti. 2012'de tümamiral rütbesine terfi etti. 2012-2013 yıllarında Amfibi Görev Grup Komutanlığı yaptı.2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu. 2020'de oramiral rütbesine terfi etti. 4 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda emekli olan Adnan Özbal'ın yerine Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığına getirildi.Leman Tatlıoğlu ile evli olup 2 çocuk babası olan Tatlıoğlu İngilizce bilmektedir. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi."2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısı, 03 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.1. 2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısında;a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,b) Görev süresi uzatılacaklar,c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın onayı ile karara bağlanmıştır.2. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.b) 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ileuzatılmıştır.c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, GG Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır.d) Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.3. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.Bir üst rütbeye yükseltilen General-Amiral ve Albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan General ve Amiraller ile Yaş Haddi Nedeniyle Emekliye Sevkedilen Generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi https://tccb.gov.tr'de yayınlanacaktır."