Emekliye ek zam var mı? Son dakika emekliye zam yok mu 2023?

Emekli zammı sadece kök aylıklara yapılacak açıklaması sonrası birçok kişi 7500 TL üstü emekli maaşı alanların zam oranını merak ediyor. Peki ama emekli maaşlarına zam nasıl olacak?En düşük emekli aylığı 7500 TL olarak açıklanmıştı. Temmuz'da emeklinin zam oranı netleşmişti. Yüzde 25 oranında zam alacak emekliler 7500 TL alanların da zamdan faydalanıp faydalanmayacağını merak ediyor. İşte yanıtı...Emekli zamları sadece kök aylıklara yapılacak. Buna göre örneğin kök aylığı 6 bin lira olup Hazine desteğiyle 7.500 lira aylık alan emeklinin 6 bin liralık kök aylığına yüzde 25 zam yapılacak.TORBA yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri cuma gecesi tamamlandı. Teklifin bu hafta Genel Kurul'a gelerek yasalaşması bekleniyor. Komisyon görüşmeleri sırasında emekliye yeni zam oranı için hazırlanan önerge kabul edildi. Önergeye göre Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ - KUR emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce altı aylıkenflasyon gerçekleşmesine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak uygulanacak olan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak.Yüzde 25'lik zammın EYT'liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafa karıştırdı. Ancak verilen önergede EYT'lileri kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadı. Bu konuda bir başka önerge de verilmedi. Bunun için yüzde 25'lik maaş zammında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25'lik zam maaşlarına yansıyacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli zammıyla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Meclis'e taşınması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.Emekli maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren zamlı olarak hesaplara yatması bekleniyor. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar9 olanlar her ayın 17'sinde,7 olanlar 18'inde,5 olanlar 19'unda,3 olanlar 20'sinde,1 olanlar ayın 21'inde yatacak.