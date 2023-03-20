Emekliye ek zam var mı? 2023 Nisan'da emekliye ek zam müjdesi

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Emekli ve memur maaşlarına 4 Ocak 2023 tarihinde yüzde 30 zam yapılmıştı. Aynı zamanda emekli maaşlarında en düşük maaş 5.500 TL olarak belirlenmişti. Ardından emekliye ek zam ve ek ödeme verileceği gündeme geldi. Emekliye ek ödeme yapılacak mı? Emekli ek ödemesini kimle alacak? SSK emeklilere ek ödeme var mı? Gibi soruları emekliler merak ediyor... İşte emekli 2023 yılında ek ödeme hakkında yaşanan gelişlemeler...Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.2023 yılının 2 aylık enflasyon oranı kısa süre önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruldu. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,65 olarak açıklanırken şubat ayı enflasyonu ise yüzde 3,15 olarak belirtildi. 2 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10'a ulaştı.Temmuz ayında gelmesi beklenilen zam miktarı şubat ayı ile birlikte yüzde 7,96 seviyelerine yükseldiği belirtildi.Mart ayında memur ve emekli ilave zam yapılacağı iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması üzere memur ve emekliye %15 ek zam talebi olduğu öne sürülürken resmi kaynaklarda söz konusu ara zamma ilişkin bir açıklama yapılmadı.