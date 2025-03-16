Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı bugün netleşti. Bayram ikramiyesi, yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi.



Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi. Rakam, bugün netleşti.



Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla, 4 bin lira oldu.



Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı için ikramiye veriliyor.

Bu yıl da Mart ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.



16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK



Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.



1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.

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