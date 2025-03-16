Haber Tarihi: 16 Mart 2025 19:59 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 19:59

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadari ne zaman yatacak? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı bugün netleşti. Bayram ikramiyesi, yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi.

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi. Rakam, bugün netleşti.

Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla, 4 bin lira oldu.

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı için ikramiye veriliyor.
Bu yıl da Mart ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.

1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.

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