Elektrik neden gitti? Elektrik ne zaman gelecek? Saat kaçta

Elektrik ne zaman gelecek bilgisine ulaşmak artık günümüzde değerli olmaya başladı. Elektrik kesintileri zaman zaman yaşanabiliyor ve bunun çeşitli sebepleri olabiliyor. Elektrik kesintileri öncesinde günlük olarak planlı kesintilere bakılması faydanıza olacaktır. Planlı kesintiler dışında gün içinde çeşitli arızalar veya nedenlerle elektrik kesintileri yaşanabiliyor.Elektrik saat kaçta gelecek öğrenmek isteyenler ve elektrik neden gitti sorusunu soranlar için yapılabilecekler konusunda detaylar haberimizde yer alıyor.Aşağıdaki link üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek yaşadığınız kesintinin planlı olup olmadığını görebilirsiniz. Planlı kesinti dışındaysa arıza bildirim yapmak için ya da bilgi almak için 186'yı arayabilirsiniz.Uzmanlara göre elektrik kesintisinin üç ana nedeni bulunuyor.Bunlardan birincisi elektrik üreten doğalgaz santrallerine verilen doğalgazın BOTAŞ tarafından yüzde 90 oranında kesilmesi. Kesintinin sebebi evlerdeki yani hanehalkının ısınmasında kullanılacak doğalgaz arzında sıkıntı yaşanması.İkinci sebep ise elektrik iletim hatlarının soğuk hava koşullarına dayanamıyor olması. Sakarya Bölgesi'nde yaşanan iletim hatları kopmasının buna örnek olduğu söyleniyor.Üçüncü neden ise yaz saati uygulamasının devamı ile birlikte eletkrik tüketiminin ile son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkması.Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör Necdet Pamir ise sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada kesintinin temelinde yalnış enerji politikaları olduğunu belirtti. Pamir, "Türkiye'nin tükettiği enerjinin yüzde 32'si doğalgaz ile karşılanıyor. İşin temelinde enerji tüketiminde aşırı doğalgaz var. Yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Yanlış bir kaynak seçimi bu. Yıllardır yenilenebilir enerjiye hakkıyla eğilmedik" diyor. Kış aylarında doğalgaz talebinin arttığına dikkat çeken Pamir, "Türkiye'nin şu an doğalgaz deposundan alabildiği 18 milyon metreküp günde. Bu yeterli değil" dedi.Necdet Pamir elektrik üretimimizde doğalgazın payının ciddi şekilde yüksek olduğunu belirterek barajlarda su kalmadıkça bu rakamın yükseldiğini söyledi.Sert geçen kış: Bu yıl kış şartları hem hava sıcaklığı hem de atmosferik olaylar bakımından daha sert geçiyor. Elektriği taşıyan bir takım ana arterlerde hat kopmaları ve direk yıkılmaları gibi hasarlar meydana geldi. Bu devasa direklerin tamir edilip, hattın yeniden devreye sokulması zaman alıyor."Zayıf depolama altyapısı: Ayrıca büyük ölçekçi tüketiciler dışında herkes, TEİAŞ tarafından dağıtım şirketlerine ulaştırılan elektriği tüketir. Türkiye'de elektrik depolama sistemleri çok zayıf olduğu için, elektriğin tüketileceği zaman üretilmesi gerekiyor."Dengesiz dağıtım şebekesi: Dağıtım şirketleri TEİAŞ'tan yeterince elektrik alamadığı için, kısa sürelerle ve farklı bölgelere mecburiyetten kısıntı uyguluyor. Bunun nedeni ise şebekenin dengeli bir coğrafi dağılıma sahip olmayışı. Türkiye'nin doğusunda tüketilemeyecek kadar elektrik üretilirken, batıda ihtiyacı karşılayabilecek kadar üretim yok.Öncelikle elektrik kesintisiyle ilgili aranacak numara 186. Ancak Türkiye genelini etkiyen bugünkü gibi bir durumda bu namaraya ulaşmak imkansız.Başta buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinaları, televizyon gibi elektronik aletlerin fişlerini pirizden çekebiliriz. Geri geldiğinde yaşanacak yüksek voltaj zarar verebilir.Çünkü elektrik kesintisinin ardından arıza riski en yüksek elktronik alet kombi.Elektrik kesintisi sırasında asansörde birileri olabilir. İşyeri ya da binada asansörleri kontrol etmekte fayda var. Kalanlar var ise yardım edilmeli.Akıllı telefonlarda enerji tasarrufu sağlamak ve şarj süresini uzatmak için yapılması gerek birkaç işlem bulunuyor.Kablosuz veri bağlantıları akıllı telefonlarda en çok enerji harcayan özellikler arasında.Akıllı cihazınızın 3G, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını kapatmanız durumunda telefonunuzda pil tasarrufu sağlayabilirsiniz.Lokasyon servisleri de çok şarj harcayan özellikler arasında. Bu servisleri devre dışı bırakmanız durumunda şarjınızda yüzde 20'ye kadar bir iyileşme görülebilir.Ekran parlaklığını kısmak da telefonunuzun harcayacağı enerjiyi azaltacak önlemler arasında .