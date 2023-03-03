Ekşi Sözlük kapatıldı mı, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak?

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En çok ziyaret edilen web sitelerinden bir tanesi olan Ekşi Sözlük'e neden erişim olmadığı araştırılıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesinin ardından erişim sağlanamamıştı. Anlık olarak erişimin neden engellendiğini de Ekşi sözlük kapatıldı mı? Sorusu ile birlikte sorgulatılıyor. Peki, Ekşi sözlük kapatıldı mı? Ekşi sözlük neden açılmıyor, sorun mu var?21 Şubat 2023 Salı akşamı saat 22:00 sıralarında erişim sorunu yaşayan Ekşi Sözlük'ten açıklaması şu şekilde;Yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı. Ekşi Sözlük resmi Twitter hesabından yapılan son açıklamaya göre BTK yöneticilerine ulaşıldığı ve tebliğ alındığı belirtildi. Ekşi Sözlük, karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladılar.BTK site bilgileri sorgu sayfasında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." açıklaması yer alıyor.Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engellenmesi hakkında Ekşi Teknoloji A.Ş. tarafından yapılan itirazların tamamı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi.Ekşi Sözlük adlı popüler platforma getirilen erişim engeli Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar ile günler sonra kaldırılmıştı.Ekşi Sözlük'ün yöneticisi Başak Purut ise konuya yönelik Twitter hesabından paylaşım yaptı. Purut yaptığı açıklamada, "Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!" ifadelerini kullandı.Yaşanan bu gelişmenin ardından Ekşi Sözlük'te yeni bir gelişme daha yaşandı.Ekşi Sözlük için kesin erişim engelleme kararıEkşi Sözlük için Ankara Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin almış olduğu erişim engelini kaldırma kararı geçerliğini yitirdi. Zira kararı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği en başta verilmiş olan kararı kesin olarak onayladı. Konuyla ilgili ilk paylaşım da AK Parti MKYK avukat Mücahit Birinci'den geldi.AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güle güle Ekşimiş mecra... Hukuk tecelli etti... Ankara 5. Sulh Ceza mahkemesi, itiraz üzerine yaptığı incelemede, ekşimiş mecraya erişim engeline kesin olarak karar verdi." ifadelerini kullandı.