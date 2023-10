Ehliyet Sınav Harcı Ne Kadar 2023? Ehliyet Sınavı Ücretleri

2023 yılında ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları, sürücü belgesi harç ve sınav ücretleri ehliyet almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere; Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, bazı durumlarda kimlik işlevi görebilen resmi belgedir. Kimlik işlevi görebilen ehliyetler sınıflarına göre ayrılır. Ehliyet alınabilmesi sürücü kursuna gidilerek belge alınmalıdır. Ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.Ehliyet Ekim 2023 sınav harcı 240 TL'den 400 TL'ye yükseltildi.A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TLB Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TLB1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TLHarç Ücreti: 825 TLDeğerli Kağıt Bedeli: 624 TLVakıf Payı: 145 TLToplam: 1.594 TLHarç Ücreti: 2.489,90 TLDeğerli Kağıt Bedeli: 624 TLVakıf Payı: 145 TLToplam: 3.258,9 TLHarç Ücreti: 4.154,70 TLDeğerli Kağıt Bedeli: 624 TLVakıf Payı: 145 TLToplam: 4.923,70 TLEhliyet harçları devlete, sınav ücretleri ise MEB'e ödenmektedir.İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TLDireksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TLEhliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TLSürücü kursu: 7.048 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 382 TLDers ücreti: 5,348 TLSürücü kursu: 5.074 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1.700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 241 TLDers ücreti: 3,374 TLSürücü kursu: 5.900 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1.700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 300 TLDers ücreti: 4,200 TLSürücü kursu: 2.900 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1.700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 335 TLDers ücreti: 5,360 TLSürücü kursu: 7.048 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 382 TLDers ücreti: 5,348 TLSürücü kursu: 5,886 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 299 TLDers ücreti: 4,186 TLSürücü kursu: 5074 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 241 TLDers ücreti: 3,374 TLSürücü kursu: 6,692 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 312 TLDers ücreti: 4,992 TL