Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 14:26

Ehliyet Sınav Harcı Ne Kadar 2023? Ehliyet Sınavı Ücretleri

Ehliyet kurs fiyatları ve sınav harç ücretleri 2023 yılında güncellendi. Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122.93 olarak belirlenirken ceza, harç ve vergilerde artış yaşandı. Peki yeni zamlı ehliyet sınav harcı ne kadar oldu?

Ehliyet Sınav Harcı Ne Kadar 2023? Ehliyet Sınavı Ücretleri
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2023 yılında ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları, sürücü belgesi harç ve sınav ücretleri ehliyet almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere; Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, bazı durumlarda kimlik işlevi görebilen resmi belgedir. Kimlik işlevi görebilen ehliyetler sınıflarına göre ayrılır. Ehliyet alınabilmesi sürücü kursuna gidilerek belge alınmalıdır. Ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.
EHLİYET SINAV HARCI NE KADAR 2023?
Ehliyet Ekim 2023 sınav harcı 240 TL'den 400 TL'ye yükseltildi. 
2023 EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİ

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL
B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL

A VE F SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Harç Ücreti: 825 TL
Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
Vakıf Payı: 145 TL
Toplam: 1.594 TL

B SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Harç Ücreti: 2.489,90 TL
Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
Vakıf Payı: 145 TL
Toplam: 3.258,9 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı Ehliyet Fiyatları


Harç Ücreti: 4.154,70 TL
Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
Vakıf Payı: 145 TL
Toplam: 4.923,70 TL

SINAV GİRİŞ ÜCRETLERİ 2023

Ehliyet harçları devlete, sınav ücretleri ise MEB'e ödenmektedir.

İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TL
Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TL
Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TL

SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI 2023

A SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 7.048 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
Ders ücreti: 5,348 TL

A1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 5.074 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1.700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
Ders ücreti: 3,374 TL

A2 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 5.900 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1.700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 300 TL
Ders ücreti: 4,200 TL

B SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 2.900 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1.700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL
Ders ücreti: 5,360 TL

B1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 7.048 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
Ders ücreti: 5,348 TL

F SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 5,886 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 299 TL
Ders ücreti: 4,186 TL

M SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 5074 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
Ders ücreti: 3,374 TL

ENGELLİ SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 6,692 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 312 TL
Ders ücreti: 4,992 TL

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