Ehliyet Fiyatları 2023 (Her şey dahil): B Sınıfı Ehliyet Kursu, Belgesi Harç, Sınav Giriş Ücretleri Kaç TL Oldu?

2023 yılında ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları, sürücü belgesi harç ve sınav ücretleri ehliyet almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere; Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, bazı durumlarda kimlik işlevi görebilen resmi belgedir. Kimlik işlevi görebilen ehliyetler sınıflarına göre ayrılır. Ehliyet alınabilmesi sürücü kursuna gidilerek belge alınmalıdır. Ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. EHLİYET FİYATLARI 2023
2023 ehliyet fiyatları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfındaki ücretlerde gidilen değişiklik ile sürücü belgesi harç ücretleri de belli oldu.
Ehliyet harçları devlete, sınav ücretleri ise MEB'e ödenmektedir.
İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TL
Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TL
Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TL Sürücü Kursu Fiyatları 2023 A sınıfı ehliyet fiyatları
Sürücü kursu: 7.048 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
Ders ücreti: 5,348 TLA1 sınıfı ehliyet fiyatları
Sürücü kursu: 5.074 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1.700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
Ders ücreti: 3,374 TLA2 sınıfı ehliyet fiyatları
Sürücü kursu: 5.900 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1.700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 300 TL
Ders ücreti: 4,200 TLB sınıfı ehliyet fiyatları
Sürücü kursu: 2.900 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1.700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL
Ders ücreti: 5,360 TLB1 sınıfı ehliyet fiyatları
Sürücü kursu: 7.048 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
Ders ücreti: 5,348 TLF sınıfı ehliyet fiyatları
Sürücü kursu: 5,886 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 299 TL
Ders ücreti: 4,186 TLM sınıfı ehliyet fiyatları
Sürücü kursu: 5074 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
Ders ücreti: 3,374 TLEngelli sınıfı ehliyet fiyatları
Sürücü kursu: 6,692 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 312 TL
Ders ücreti: 4,992 TLEhliyet Harç Ücreti Nereye ve Hangi Bankaya Yatırılır?
Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine, Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.
Ehliyet harcı ve değerli kağıt bedelinin yatırılacağı bankalar;
AKBANK
AKTİFBANK
ING BANK
ŞEKERBANK
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI
T.C. ZİRAAT BANKASI
TÜRK EKONOMİ BANKASI
GARANTİ BANKASI
DENİZBANK
PTT BANKEhliyet Yenileme 2023 Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.
randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.
'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.
Kabul Ediyorum'a tıklayın.
Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun.
Güvenlik kodunu yazdıktan sonra 'Devam Et' butonuna basın.
Size uygun il ve ilçe bilgisini seçin.
Ardından 'İleri' butonuna basın
İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
Ardından 'İleri' butonuna basın
Tekrardan 'İleri' sekmesine basın.Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?
Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2024'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir. 2023 Ehliyet yenileme evrakları nelerdir?
Kimlik Belgesi
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)2023 Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?
Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.
Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 145 + 624 TL'dir. Toplamda 769 TL'ye denk gelmektedir.
01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.
Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 769 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.