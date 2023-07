Ehliyet Fiyatları 2023 (Her şey dahil): B Sınıfı Ehliyet Kursu, Belgesi Harç, Sınav Giriş Ücretleri Kaç TL Oldu?

2023 yılında ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları, sürücü belgesi harç ve sınav ücretleri ehliyet almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere; Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, bazı durumlarda kimlik işlevi görebilen resmi belgedir. Kimlik işlevi görebilen ehliyetler sınıflarına göre ayrılır. Ehliyet alınabilmesi sürücü kursuna gidilerek belge alınmalıdır. Ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.Ehliyet harçları devlete, sınav ücretleri ise MEB'e ödenmektedir.İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TLDireksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TLEhliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TLSürücü kursu: 7.048 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 382 TLDers ücreti: 5,348 TLSürücü kursu: 5.074 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1.700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 241 TLDers ücreti: 3,374 TLSürücü kursu: 5.900 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1.700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 300 TLDers ücreti: 4,200 TLSürücü kursu: 2.900 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1.700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 335 TLDers ücreti: 5,360 TLSürücü kursu: 7.048 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 382 TLDers ücreti: 5,348 TLSürücü kursu: 5,886 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 299 TLDers ücreti: 4,186 TLSürücü kursu: 5074 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 241 TLDers ücreti: 3,374 TLSürücü kursu: 6,692 TLTeorik ders saat ücreti: 50 TLDers ücreti: 1700 TLDireksiyon ders saat ücreti: 312 TLDers ücreti: 4,992 TLDeğerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine, Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.Ehliyet harcı ve değerli kağıt bedelinin yatırılacağı bankalar;AKBANKAKTİFBANKING BANKŞEKERBANKTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASIKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASIALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASIT.C. ZİRAAT BANKASITÜRK EKONOMİ BANKASIGARANTİ BANKASIDENİZBANKPTT BANKEhliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.Kabul Ediyorum'a tıklayın.Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun.Güvenlik kodunu yazdıktan sonra 'Devam Et' butonuna basın.Size uygun il ve ilçe bilgisini seçin.Ardından 'İleri' butonuna basınİşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.Ardından 'İleri' butonuna basınTekrardan 'İleri' sekmesine basın.Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2024'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.Kimlik BelgesiSürücü Sağlık RaporuSürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı1 adet biyometrik fotoğrafKan grubunu belirtir belge veya yazılı beyanAdli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 145 + 624 TL'dir. Toplamda 769 TL'ye denk gelmektedir.01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 769 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.