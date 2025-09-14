Ege Cup 2025'te Telekom güldü

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde oynanan hazırlık turnuvası Ege Cup 2025'i Türk Telekom zirvede tamamladı.
Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki organizasyonun son gününde Türk Telekom, Trabzonspor'u finalde 79-75 yenerek ilk sırayı elde etti.
Ege Cup üçüncülük maçında ise Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-67 mağlup etmeyi başardı.
