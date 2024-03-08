Efe Deprem kimdir, kaç yaşında? Efe Deprem neden öldü?

Efe Deprem, Seksenler dizisinde canlandırdığı Zafer karakteriyle tanınıyordu. Tiyatro oyuncusu motosikletiyle yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın'la dünya evine giren oyuncu, Badem Şekeri, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Eve Dönüş, Pulsar, Yer Gök Aşk gibi yapımlarda rol aldı. Aynı zamanda seslendirme de yapan Efe Deprem'in kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Efe Deprem kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Efe Deprem'in eşit Burcu Altın kimdir? İşte, Efe Deprem'in rol aldığı yapımlar ve hayatı…



EFE DEPREM KİMDİR?



Efe Deprem, Seksenler dönem dizisinde canlandırdığı Zafer karakteriyle dikkat çekmişti.



12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Efe Deprem, oyunculuk kariyerine ilk olarak Kenter Tiyatrosu'nda adım attı. Badem Şekeri adlı televizyon film serisinde rolüyle tanınan Deprem, "Ardiye Tiyatro"nun kuruculuğunu üstlendi.



2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile evlenen Efe Deprem'in bu evlilikten kız çocuğu bulunuyor.



Birçok usta isimle birlikte çalışma fırsatı yakalayan Efe Deprem, Kibarlık Budalası, Düşük Şehir İhtimali gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.



Efe Deprem, tiyatro oyunlarının yanı sıra Badem Şekeri, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş, Pulsar, Veda, Yer Gök Aşk gibi yapımlarda rol aldı.



EFE DEPREM'İN EŞİ BURCU ALTIN KİMDİR?



Burcu Altın, 13 Eylül 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2007 yılında Minnoş isimli televizyon filminin ardından 2008 yılında Star TV'de sunuluk tecrübesi kazanan oyuncu, 2010-2011 döneminde Öğretmen Kemal dizisinde Dilara rolünü canlandırdı.



Kerem Yılmazer Genç Yetenek ödülünü alan oyuncu Beni Böyle Sev, Seni Seven Ölsün, Tozkoparan gibi yapımlarda rol aldı.



2019 yılının Haziran ayında Efe Deprem ile dünya evine girdi.

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