ENDİŞEYE MAHAL YOK!



Fenerbahçe Kulübü, dün sosyal medya hesabından Edin Dzeko'nun düz koşu yaparken bir fotoğrafını yayınlayarak, "Endişeye mahal yok"notunu paylaştı. Taraftara iyi olduğu mesajı verilen 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta 16 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

'nin başarılı golcüsüöncesiile özel bir görüşme yaptı.Sarı-Lacivertliler'de önceki gün ağrısı olduğu için antrenmana katılmayan Edin Dzeko, MR için hastaneye götürüldü. 16 golle takımın en çok ağları sarsan oyuncusu olan Boşnak yıldızın, pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu ancak dün güzel haber geldi. Yapılan detaylı tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen 37 yaşındaki santrforun, sakatlığının ciddi olmadığı bildirildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, durumunu yakından takip ettiği oyuncusunu bugün Kayserispor maçında riske etmeyeceği öğrenildi.Kadıköy'deki derbide mutlaka oynamak isteyen Dzeko'nun da hocasıyla görüşerek kritik maçta kesinlikle sahada olmak istediğini söylediği kaydedildi. Başarılı futbolcunun,dediği ifade edildi.