Haber Tarihi: 07 Şubat 2023 09:47 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 09:47

Eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri

Eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczanelerin açılış saatleri korona sebebiyle oldukça fazla merak ediliyor. Eczane çalışma saatleri konusunda özen gösterilen zaman dilimleri bulunuyor ve Eczaneler saat kaçta açılıyor biliniyor. Özellikle Korona sürecinde ilaç almak isteyen veya acil durumlarla karşı karşıya kalan yurttaşların en çok araştırdığı konuların başında eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri? Eczane mesai saatleri, Eczane ne zaman açılıyor? ifadelerini bulabileceğiniz haberimizi ziyaret edebilirsiniz.

Eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri
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Türkiye genelinde eczaneler hafta içi saat 09.00'da hizmet vermeye başlıyor ve kesintisiz olarak 19.00'a kadar çalışıyorlar. Hafta sonu eczaneler sadece Cumartesi günleri hizmet veriyor. Eczanelerde herhangi bir öğle tatili için bulundukları ilin Eczacılar Odası web sitesine giriş yaparak burada açık olan nöbetçi eczaneleri öğrenebilirler. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çalışan eczaneler çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

Haziran ayı itibarı ile normalleşmenin hız kazanması ile 2020 eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Haberimiz aracılığıyla, 2020 eczane çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; eczanelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

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ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
İSTANBUL ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

Ankara'da eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


İZMİR ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

İzmir'de eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.




ANTALYA ECZANE ÇALIŞMA SAATİ


Antalya'da eczane açılış kapanış saatleri yaz dönemi ve kış dönemi olarak belirlendi.

Yaz dönemi: 08:90-19:00

Kış dönemi: 08:30-18:30

VAN ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

Van'da da eczane açılış kapanış saatleri yaz dönemi ve kış dönemi olarak belirlendi.

Yaz dönemi:08:30-18:30

Kış dönemi: 08:00-18:00

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