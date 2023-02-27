Dünyada eşi benzeri yok: Enner Valencia

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcusu Enner Valencia, sözleşmesinin son yılında kariyerinin ikinci baharını yaşıyor.



Bu sezon birçok rekorun altına imza atan ve unutulmaz bir dönem geçiren yıldız santrfor, attığı ilk iki golle 4-0'lık Konyaspor galibiyetinin ateşini yakarken, sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinin en golcüleri listesinde 10. basamağa (51 gol) yerleşti.



EN YAKIN RAKİBİ KODJO LABA



Süper Lig krallık yarışında 22 gole ulaşarak zirveyi tek başına domine eden Valencia, dünyadaki tüm 1. ligler arasında da zirveyi kimseye bırakmadı. Valencia, 49 ligin baz alındığı araştırmada; 19 karşılaşmada attığı 22 golle 30 yaş üstü futbolcular arasında 1 numarada yer aldı. Fenerbahçeli santrfor; BAE ekibi Al-Ain'den Kodjo Laba (20 gol), Meksika Clausura ekibi Club America'dan Henry Martin (19), Endonezya takımı PERSİB'ten David da Silva (18) ve Barcelona'nın yıldızı Lewandowski'yi (15) geçerek meslektaşlarının önünde yer aldı.



VALENCİA ATINCA YENİLMİYORLAR



Fenerbahçe, Enner Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, sarılacivertlilerle Süper Lig'de 12 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe bu müsabakalarda bir tek Giresunspor'a yenildi. Kanarya, Valencia'nın fileleri havalandırdığı diğer 11 maçta ise 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



BOŞUNA VURMUYOR!



Ekvadorlu futbolcu, şut ve isabet değerinde de rakip tanımıyor. Valencia, 62 kez kaleyi yoklarken 30'unda hedefi tutturup yüzde 48.4 oran yakalamayı başardı. Böylelikle Valencia'nın neredeyse her 2 şutunun biri golle sonuçlanıyor.



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Bu sezon 22 kez fileleri sarsan Valencia, 21. yüzyılda bir sezonda F.Bahçe formasıyla ligde 20 gol barajını aşan 3 oyuncudan (Hooijdonk (24) ve Alex (24/28)) biri oldu.



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Gollerinin 8'ini penaltıdan kaydeden Ekvadorlu yıldız, 14'ünü oyunun normal akışında ağlara yolladı.





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