Dr. Sena kurtarıldı mı? Adıyaman'da Doktor Sena kurtarıldı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Pazartesi sabah 4.17'de Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem 10 ilimizi etkilerken, etkilenen illerden Adıyaman'da aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarında 72. saatte girilirken yıkılan bir binanın enkazında 1.5 metre aşağıda doktor Sena'ya ulaşıldı ve kurtarılması için çalışmalar başladı.CNN Türk'ten Samet Güner'in haberine göre; Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazında 9 Şubat 2023'te saat 3.31 civarlarında doktor Sena'ya enkazın 1.5 metre aşağısında sağ olarak ulaşıldı. Arama Kurtarma ekipleri Doktor Sena ile birlikte yanındaki kişilere de ulaşmak için titiz çalışmalarını sürdürüyor. Samet Güner yaptığı açıklamada ekiplerin 5 katlı bir binanın 3. katında olduğu düşünülen kişinin ulaşılmasına bir katman kaldığını söylerken, ekiplerin her saniyeyi adım adım hesaplayarak titiz bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söylediler. Ekiplerin son katmanda olduklarını söyleyen Güner, 26 yaşındaki doktor Sena Hanım'ın 3. katta olduğu söylenirken, görüntülerdeki çalışmanın 2. kattaki bir beyefendi olduğu düşünülen komşusunun kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi. Bu çalışmaların yapılan termal taramalar sonrası teyit edilerek yapıldığı belirtildi. Ekipler şuan iki kişinin enkaz altından çıkarılması için yaşam koridoru açma çalışmalarına devam ediyor.Samet Güner yaptığı açıklamada hem doktor Sena için hem de 2. kattaki komşusuna ulaşmak için oluşturulan yaşam koridorunda son katmanda çalışamaların titizlikle devam ettiğini söyledi. Bunun sebebinin havanın soğuk olduğunu, hipotermi tehlikesi olduğunu, kendilerine ani bir durumdan dolayı zarar gelmemesi için bebek adımlarıyla, dikkatli çalışmalarla, etrafta güvenlik çalışması alarak çalışmaların devam ettiğini söyledi.Çalışmaların yaklaşık 2.5 saattir sürdüğünü söyleyen CNN Türk muhabiri Samet Güner, daha önce telefonların çok çaldığı, ama iletişim kurulmadığını söyledi. Güner bunun sebebinin şarj problemi olduğunu söylerken, bir termal taramanın ardından hayatta olduklarını düşündükleri Benli ailesinin 2. katta olduğu, Sena Doktor'un ise 3. katta olduğu düşünülüyor. Bu andan itibaren 2.5 saattir süren yaşam koridoru oluşturma çalışmaları devam ederken, şuan katmanlarda hemen hemen sona gelmeye başladıkları ama bir katman daha olabileceği söylendi. Ekipler yaşam alanlarına zarar gelmemesi için olabildiğince dikkatli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.Doktor Sena ve Mehmet Benli isimli vatandaşımızın çıkarılmaya çalışılan enkazın daha önceki hali CNN Türk stüdyosuna ulaşırken, ortaya çıkan son görüntüler şoke etti.