Diyarbakır Hani deprem son dakika 22 Şubat 2023! Hani'de deprem

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Diyarbakır Çukurköy merkezinde gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Diyarbakır kaç şiddetinde deprem oldu? Çukurköy deprem şiddeti ne? Diyarbakır Hani kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...







GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Diyarbakır kaç şiddetinde deprem oldu? Çukurköy deprem şiddeti ne? Diyarbakır Hani kaç büyüklüğünde deprem oldu?

DİYARBAKIR KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesideprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.Diyarbakır Çukurköy ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmiştir.