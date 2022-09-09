Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Avrupa ile lig maçları arasında ilk 11'de zaman zaman 7 oyuncu değiştirmişti. Ancak dün öyle olmadı.Hafta sonu ligde bay geçecek olmanın da etkisiyle Kayseri 11'inden tek değişim oldu. İrfan'ın yerine Rossi 11'e döndü.Fenerbahçe'de bu sezon en dikkat çeken konu, Jorge Jesus'un ilk 11'i sürekli değiştirmesi oldu. Lig ve Avrupa maratonu nedeniyle haftada iki maça çıkan Sarı Lacivertliler'de Portekizli teknik adam geniş rotasyon yaptı. Lig ile Avrupa maçları arasında zaman zaman 7 oyuncu birden değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı bu konuyla ilgili olarak, "Benim için ideal 11 yoktur" yorumu yaptı. Ancak dün, Jorge Jesus rotasyondan vazgeçti. Kayserispor karşısında sahaya çıkan 11'den 10 isim Dinamo Kiev mücadelesinde formasını korudu.Uruguaylı oyuncu, Kayserispor karşısında son 22 dakika süre bulmuştu. Dün formasını geri alan Diego Rossi, maç içerisinde çok etkili olamadı. Ancak yine kritik bir anda sahneye çıktı. Başarılı oyuncu, 35. dakikada sol taraftan kullandığı korneri tehlikeli bölgeye gönderdi, Gustavo'nun golünde asisti yapan isim oldu. Rossi, 69 dakika sahada kaldıktan sonra yerini İrfan Can'a bıraktı. Tek değişiklik, İrfan Can'ın yerine 11'e geri dönen Diego Rossi oldu.Jorge Jesus'un geniş çaplı rotasyondan vazgeçmesinin en önemli nedeni, hafta sonunda Fenerbahçe'nin ligde bay geçecek olması. Sarı-Lacivertliler bir sonraki maçına, önümüzdeki hafta perşembe günü yine Avrupa Ligi'nde, Rennes deplasmanında çıkacak.