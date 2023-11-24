Haber Tarihi: 24 Kasım 2023 13:28 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 13:28

Dersten kalınca KYK bursu kesilir mi? 2023 KYK bursu kaç dersten kalınca kesilir?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler kendilerine bur mu yoksa kredi mi çıktığını öğrenmek için yoğun bir araştırma içine girdi. Peki, dersten kalınca KYK bursu kesilir mi? 2023 KYK bursu kaç dersten kalınca kesilir?

Dersten kalınca KYK bursu kesilir mi? 2023 KYK bursu kaç dersten kalınca kesilir?
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Alttan ders alınca burs kesilir mi sorusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla burs alan milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Belirli şartların gerçekleşmemesi halinde burs ödemeleri, KYK tarafından kredi ödemesine dönüştürülebiliyor. Peki, alttan ders alınca burs kesilir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Dersten kalınca KYK bursu kesilir mi? 2023 

Alttan ders alınca burs kesilmemektedir. Burs alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanmaktadır. Not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir ve bu öğrenciler burs almaya devam eder.
 
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