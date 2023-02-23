DERPEM Mİ OLDU? Son dakika az önce deprem mi oldu?

Tarih Derinlik (km) Büyüklük Konum 23 Şubat 10:54 (11 dk önce) 9.2 1.6 Turkiye-Suriye Sinir Bolgesi 23 Şubat 10:46 (19 dk önce) 15.2 2.0 Hatay (ARKITCA-KIRIKHAN) 23 Şubat 10:42 (23 dk önce) 15.8 2.2 Hatay (TOYGARLI) 23 Şubat 10:33 (32 dk önce) 3.0 2.3 Kahramanmaraş (CALIS-ELBISTAN) 23 Şubat 10:30 (35 dk önce) 14.0 1.8 Muğla (BALCILAR-KOYCEGIZ) 23 Şubat 10:26 (39 dk önce) 22.7 2.1 Kayseri (DALLIKAVAK-SARIZ) 23 Şubat 10:25 (40 dk önce) 12.5 2.2 Kahramanmaraş (KOSEYAHYA-ELBISTAN) 23 Şubat 10:19 (46 dk önce) 6.9 2.6 Kahramanmaraş (SEVDILI-ELBISTAN) 23 Şubat 10:16 (49 dk önce) 5.5 2.4 Kahramanmaraş (KUCUKIMALI-TURKOGLU) 23 Şubat 10:15 (50 dk önce) 4.2 2.0 Malatya (BALPINARI-PUTURGE) 23 Şubat 10:11 (54 dk önce) 5.0 3.1 Kahramanmaraş (AGCASAR-NURHAK) 23 Şubat 10:10 (55 dk önce) 12.7 2.8 Hatay (MAGARACIK-SAMANDAG) 23 Şubat 10:04 (1 saat önce) 5.0 3.0 Malatya (YUVALI-DOGANSEHIR) 23 Şubat 10:01 (1 saat önce) 5.0 2.9 Malatya (BEGRE-DOGANSEHIR) 23 Şubat 10:00 (1 saat önce) 3.5 2.8 Kahramanmaraş (BAKIS-ELBISTAN) 23 Şubat 09:58 (1 saat önce) 2.4 2.7 Diyarbakır (SENLIK-LICE) 23 Şubat 09:53 (1 saat önce) 0.0 2.0 Malatya (DURULDU) 23 Şubat 09:49 (1 saat önce) 5.5 2.1 Kahramanmaraş (ABBASLAR) 23 Şubat 09:47 (1 saat önce) 5.0 2.7 Kahramanmaraş (BOZHUYUK-GOKSUN) 23 Şubat 09:41 (1 saat önce) 8.1 2.0 Kahramanmaraş (DONGEL) 23 Şubat 09:41 (1 saat önce) 27.9 2.1 Kahramanmaraş (AFSAR) 23 Şubat 09:39 (1 saat önce) 13.3 1.8 Balıkesir (KAYALIDERE-BIGADIC) 23 Şubat 09:27 (1 saat önce) 7.5 1.9 Muğla (YESILKOY-KOYCEGIZ) 23 Şubat 09:22 (1 saat önce) 4.9 2.6 Malatya (TEKEDERESI-PUTURGE) 23 Şubat 09:22 (1 saat önce) 5.0 2.6 Malatya (TEKEDERESI-PUTURGE) 23 Şubat 09:19 (1 saat önce) 4.2 2.8 Adıyaman (YARBASI-GOLBASI) 23 Şubat 09:19 (1 saat önce) 5.5 1.7 Kahramanmaraş (AKCALI-TURKOGLU) 23 Şubat 09:15 (1 saat önce) 11.2 1.8 Kahramanmaraş (MEHMETBEY-GOKSUN) 23 Şubat 09:11 (1 saat önce) 3.8 2.5 Kahramanmaraş (YOGUNOLUK-GOKSUN) 23 Şubat 09:05 (2 saat önce) 8.2 1.9 Kahramanmaraş (ELBISTAN) 23 Şubat 09:02 (2 saat önce) 5.0 1.7 Akdeniz 23 Şubat 08:58 (2 saat önce) 5.0 1.0 Adana (EVCI-TUFANBEYLI) 23 Şubat 08:54 (2 saat önce) 9.0 1.7 Hatay (AYGIRGOLU-KIRIKHAN) 23 Şubat 08:50 (2 saat önce) 5.0 1.4 Kahramanmaraş (GAFARLI) 23 Şubat 08:49 (2 saat önce) 11.7 2.0 Kahramanmaraş (TETIRLIK-PAZARCIK) 23 Şubat 08:48 (2 saat önce) 5.4 1.9 Kahramanmaraş (AMBAR-EKINOZU) 23 Şubat 08:47 (2 saat önce) 9.8 1.4 Kahramanmaraş (OSMANDEDE-PAZARCIK) 23 Şubat 08:44 (2 saat önce) 5.0 2.6 Adıyaman (YAYLACIK-GOLBASI) 23 Şubat 08:39 (2 saat önce) 4.1 1.2 Kahramanmaraş (KANLIKAVAK-GOKSUN) 23 Şubat 08:35 (2 saat önce) 18.0 1.0 Adana (DANACILI-IMAMOGLU) 23 Şubat 08:32 (2 saat önce) 7.0 2.2 Akdeniz 23 Şubat 08:30 (2 saat önce) 5.0 1.9 Kahramanmaraş (CAGLAYAN-GOKSUN) 23 Şubat 08:27 (2 saat önce) 1.7 2.9 Malatya (SOGUT-DOGANSEHIR) 23 Şubat 08:20 (2 saat önce) 8.2 2.2 Kahramanmaraş (AGCASAR-NURHAK) 23 Şubat 08:17 (2 saat önce) 5.0 2.7 Kahramanmaraş (CEVREPINAR) 23 Şubat 08:13 (2 saat önce) 6.6 2.0 Gaziantep (YESILYURT-ISLAHIYE) 23 Şubat 08:11 (2 saat önce) 18.5 2.2 Malatya (KARAGOZ) 23 Şubat 08:08 (2 saat önce) 5.0 2.1 Malatya (KURUCAOVA-DOGANSEHIR) 23 Şubat 08:02 (3 saat önce) 8.7 2.7 Diyarbakır (KALEDIBI-HANI) 23 Şubat 08:00 (3 saat önce) 4.7 3.5 Kahramanmaraş (AHMETCIK-GOKSUN)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Son dakika az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 11 kentte yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından Türkiye Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 23 Şubat'ta meydana gelen depremler...Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da meydana geldi. Türkiye dışına bakacak olursak, Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.Üç çeşit kırık tipi bulunmaktadır. Bunlar; Eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırıklardır.Yeryüzünde pek çok deprem eğim atımlı ve doğrultu atımlı faylardaki kırıklar sonucunda meydana gelmektedir.Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.Çöküntü Deprem Nedir?Yerin belirli derinliklerinde kaya tuzu, gips gibi kolay eriyen katmanların zamanla erimesiyle oluşan boşlukların çökmesiyle meydana gelen Deprem türüdür.Deprem Fırtınası Nedir?Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara denir.Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere de fay denir.Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.Naci Görür uyardı: İzmir'den endişeliyizJeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi.