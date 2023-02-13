Deprem öncesi deniz çekilir mi? Deniz neden çekilir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Tekirdağın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan halk plajında deniz suyu 10 metre çekildi. Deniz suyunun çekilmesiyle birlikte, kral yolu olarak bilinen kayalıkların su yüzüne çıktığı görüldü.Uzmanlar suyun çekilmesinin mevsimsel olay olduğunu belirtti.Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, hafta içinden bu yana devam eden deniz suyundaki çekilmenin sert poyraz ve gelgite bağlı basınçtan kaynaklandığını ifade etti.Bu durumun neredeyse her yıl şubat ve mart aylarında tekrarlandığını vurgulayan Yaşar, "Poyraz başta olmak üzere biraz gelgit ve biraz da yüksek basınç nedeniyle ama asıl neden kuzeyli rüzgarlar. Yani her yıl bu aylarda olan olağan bir durum. Lodos dönemlerinde de bunun tam tersi olarak sular 60 santimetreye kadar yükselerek Mavişehir ve İkinci Kordon'u su basmasına neden olur" dedi.Marmara Denizi sahillerinde son yıllarda gözlenen deniz suyu seviyesindeki düşüşler, günlük atmosferik ve oşinografik parametrelerdeki değişimlerden kaynaklanmaktadır.Atmosfer basıncındaki değişimler, ayın ve güneşin çekim etkilerinden oluşan nedenler ve rüzgarın etkilerinden kaynaklanmaktadır. Deprem riskini artırdığı şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir" dedi.Aykan, sözlerini şöyle sürdürdü: "En son Bandırma sahilinde gözlenen deniz suyu çekilmesi zaman zaman bu bölgede görülebilmektedir. 2014 ve 2021 Mart ayında Erdek sahilinde, deniz suyu yaklaşık 20 metre çekilmiş ve denizin su seviyesi de düşmüştü.Deniz suyunun çekilmesiyle suların çekildiği bölgede kısmi adacıklar ortaya çıkmıştı. Aynı bölgede 2009 Ocak ve 2011 Kasım aylarında da yaklaşık 50 metreye yakın denizin çekildiği bölgede daha sonra sahil normal hale dönmüştü.Dolayısıyla, deniz çekilmelerini depremin nedeni olarak değerlendirmek doğru değildir. Bunun nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilmeleri çok sık olur.Bunun depremle bir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok. Deprem öncesinde de denizde çekilmeler olur ama insanlar bunu birbirine karıştırıyor. 1999 Marmara Depremi'nde de Yalova'da, Çınarcık'ta deniz çekilmesi olmuştu. Bu öyle bir şey değil. Halkımızın endişe etmesine gerek yok; ancak sismik hareketlilik olduğu zaman depremi de düşünmemiz gerekiyor."