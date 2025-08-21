Demirözler suç örgütü kimdir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan Demirözler organize suç örgütü elebaşının içinde olduğu üç kişinin Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.



Operasyonun ayrıntılarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." dedi.



53 SUÇ KAYDI BULUNUYOR



Yakalanan şahıslardan Demirözler organize suç örgütü elebaşı U.D.'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten yaralama" suçlarından 53 kaydı olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y'nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S. isimli şahıs,



"Çocuğu kasten öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Rusya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."



"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"



Paylaşımnında Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar." dedi.

