Demir Ege Tıknaz, Alman devinin gündeminde

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'u takip eden Borussia Dortmund, bir diğer genç yıldız Demir Ege Tıknaz'ı da gündemine aldı.

, Fotoğraf; AA
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Demir Ege Tıknaz, Alman devinin gündeminde
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07 Şubat 2024 08:57
Ligde ve Avrupa'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta genç oyuncularına Avrupa'dan talipler artıyor.

DEMİR EGE, DORTMUND'UN RADARINDA

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'u takip ettiği öğrenilen Alman devi Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı da kadrosunda düşündüğü öğrenildi.

2021 YILINDA TAKİBE ALDILAR

Borussia Dortmund'un Demir Ege'yi 2021'de UEFA Gençlik Ligi'ndeki Dortmund-Beşiktaş mücadelesinden sonra takibe aldıkları ama oyuncunun sakatlığı nedeniyle beklemeye geçtikleri, şimdi ise tekrar genç orta sahanın gündemlerinde olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Demir Ege, bu sezon 24 karşılaşmada forma giydi. 19 yaşındaki genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. 

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