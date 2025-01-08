Haber Tarihi: 08 Ocak 2025 18:32 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 18:32

DD geçer mi? DD bütünlemeye girer mi? 2025

DD geçer mi? AÖF DD bütünlemeye girer mi? sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. AÖF güz dönemi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanması ardından harf notlarının anlamları yine gündeme geldi. Peki, AÖF DC, CD, CC, DD, FF, CB geçer not mu? Ders geçme notu kaç? İşte, o detaylar

DD geçer mi? DD bütünlemeye girer mi? 2025
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AÖF tarafından yapılan açıklamayla AÖF akademik takvim belli oldu. Üniversiteye kayıt olan öğrenciler sınıf geçme notlarını araştırmaya başladı. Hangi notların geçer olduğu merak konusu oldu. Peki, AÖF DC, CD, CC, DD, FF, CB  geçer mi? AÖF CD geçer mi? AÖF geçme notu ne? İşte detaylar...

AÖF DD GEÇER Mİ?

AÖF DD koşullu geçer not harfidir. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00'ın üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir.

AÖF DC GEÇER Mİ?

AÖF DC koşullu geçer not harfidir. 

AÖF CD GEÇER Mİ?

AÖF CD koşullu geçer not harfidir. 

AÖF CB GEÇER Mİ?

AÖF CB koşullu geçer not harfidir. 

AÖF FF GEÇER Mİ?

AÖF FF aşarısız Harf Notudur.

AÖF CB GEÇER Mİ?

AÖF CB geçer not harfidir. 

KISACA
 AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

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