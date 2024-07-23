Haber Tarihi: 23 Temmuz 2024 20:38 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 20:38

D Smart GO canlı izle: D-Smart tek maç satın alma 2024 | D Smart TV paketleri, hangi uyduda, hangi platformda?

D Smart GO canlı izle şifresiz: D-Smart Go tek maç satın alma 2024 | D Smart TV paketleri, hangi uyduda, hangi platformda? merak ediliyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezonda taraftarıyla buluşacağı ilk maç Zalgiris mücadelesi bu akşam naklen ve sadece D-Smart'ta ekrana gelecek. Spor Smart canlı izle ekranı, D-Smart GO ile her yerde kolayca kullanılabiliyor. D-Smart GO'da sahip olduğunuz paket dahilindeki içerikleri izleyebilirsiniz. Peki, D Smart GO üyelik ücreti aylık, yıllık ne kadar? D Smart tek maç satın alma var mı? İşte detaylar…

D Smart GO canlı izle: D-Smart tek maç satın alma 2024 | D Smart TV paketleri, hangi uyduda, hangi platformda?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından izlenebilecek.
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Öte yandan S Sport'un internet üzerinden ve mobil uygulamalardan hizmet veren 'S Sport Plus' dijital yayın platformu da sporseverlere hizmet veriyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanan tüm spor müsabakalarının canlı yayınlarını ve tekrar yayınlarını S Sport Plus platformundan izlemek de mümkün.

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D SMART GO ÜYELİK ÜCRETİ AYLIK, YILLIK NE KADAR?

D-Smart GO'ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan üye olabilirsiniz. www.dsmartgo.com.tr ana sayfasında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.D-Smart GO IOS ve Android uygulamaları ana ekranında yer alan 'Bana Özel' ekranında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

D-Smart GO'ya üye olabileceğiniz 2 farklı paket seçeneği bulunmaktadır.

Film Dizi Paketine üye olarak TV kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel film ve dizi TV kanallarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

Mega Pakete üye olarak Film Dizi paketindeki kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel Spor TV kanallarını, birbirinden keyifli spor karşılaşmalarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

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D Smart Go Mega Paketi: 299.99 TL

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lugano: Saipi, Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko



MOURINHO'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

UEFA KADROSU AÇIKLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.

Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

2 EKSİK

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA listesine daha önce dahil edilen yeni transfer Allan Saint-Maximin ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.

Teknik direktör Jose Mourinho, kamp kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç oyuncular Yiğit Efe Demir ile Yusuf Akçiçek'i aldı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Ryan Kent, Oğuz Aydın.

271. MAÇ

İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

ELEMELERDEKİ 35. MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.

AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 34

 12

 11

 11

 48

 39
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 270

 107

 55

 108

 366

 384

 
SPOR SMART FREKANSI

Spor Smart kanalı D-Smart uydu alıcısının 77'nci kanalında, Spor Smart 2 kanalı ise D-Smart uydu alıcısının 82'nci kanalından izlenebiliyor. D-Fix modüllü üyeliği bulunanlar için Smart Spor kanallarının TÜRKSAT uydusu üzerindeki frekansı şöyle:

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

SPOR SMART ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Spor Smart canlı yayını D Smart spor aboneliği bulunan üyeler ve D Smart GO üyeleri tarafından paket kapsamında bulunuluyorsa izlenebilecek. D Smart abonesi olmayanlar ise üyelik işlemini internet üzerinden birkaç adımda tamamlayabilecek.

SPOR SMART İZLEMEK İÇİN D Smart GO'YA NASIL ÜYE OLUNUR?

D-Smart GO'ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan üye olabilirsiniz.

www.dsmartgo.com.tr ana sayfasında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

D-Smart GO IOS ve Android uygulamaları ana ekranında yer alan 'Bana Özel' ekranında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

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