Cuma görselleri, cuma namazına özel en kaliteli görseller KISA UZUN ANLAMLI MESAJLAR)

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Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.





Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.











İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.





Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle











Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.





Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.















Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.





Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.



CUMA RESİMLİ MESAJ, HAREKETLİ RESİM, GIF



Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.





Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.











Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…





Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.





Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.





Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Cumanız mübarek olsun.





Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar.







- Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar!



– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

– Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin



– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…









– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.



– Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…



– Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar



– İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalar…



İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır.

Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır.

Hayırlı Cumalar



Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin.

Hayırlı Cumalar.



Rabbimiz!

Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster.

(Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin.



Dualarımız kabul Cumamız Mübarek olsun.



Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma.



Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl.



Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab!

Hayırlı Cumalar dilerim.



Duanız da, inancınız da samimiyet varsa.

Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.

Hayırlı Cumalar







Biz kısık sesleriz.

Sen minareleri ezansız bırakma Allah'ım.

Hayırlı Cumalar



Ya Rab, kusurumuzu affet.

Bizi Kendine kul kabul et.

Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

Amin!

Hayırlı Cumalar.



Sevdiklerimin derdine "DERMAN" için

Hastalığı varsa "ŞİFASI" için

Sıkıntısı varsa "FERAHI" için

Günahları varsa "AFFI" için

Borcu varsa "ÖDEYEBİLMESİ"için

El açan bu kuluna boş çevirme

Ey Duam...!

Çalınmadık kalp bırakma

"Amin"

Hayırlı Nurlu Cumalar



Mutluluk yakanıza yapışsın, huzur ayağınıza dolaşsın, sevinç ellerinize bulaşsın, güzellikler kirpiklerinizi ıslatsın inşallah.

Cumanız Mübarek olsun.



Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine.

En güzel dualarda buluşmak dileğiyle..

Hayırlı CUMALAR







Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum..

Cumanız Mübarek Olsun



Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim.

Hayırlı Cumalar dilerim.



İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır.

Hayırlı Cumalar.



Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

Hayırlı Nurlu Cumalar



HAYIRLI CUMALAR MESAJI, CUMA NAMAZI TEBRİK, CUMA ÖNCESİ TEBRİK



İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

Allah Cumanızı Kabul Etsin.



Umutsuz kapılar vardır açılmaz,

Rabbim'in kapısı büyüktür, kapanmaz.

Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz.

Hayırlı Cumalar



Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline,

Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun.

Hayırlı Nurlu Cumalar.



Ey Büyük Rabbim!

Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme.

Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.

Hayırlı Cumalar







Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile

Kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun.

Evimiz huzurlu ve neşeli olsun.

Hayırlı Cumalar



Rabbim

Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma!

Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla!

Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.



Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden,

Cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle.

Hayırlı Cumalar



Yüce Rabbim..!

Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi.

Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz.

Hayırlı Nurlu Cumalar.



Ne ev sahibiyim bu alemde, ne de kiracı.

Sadece bir ömür misafirim.

Geldiğim saat belli, gideceğim saat belirsiz.

Yüreğim kıymet bilene emanet.

Gerisi Rabbim'e teslimiyet.

Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle..

Hayırlı Cumalar



Dünyada kazanmış gibi görünüp ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım.

Hayırlı Cumalar...



Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun.

Evimiz huzurlu ve neşeli olsun.

Cumanız Mübarek Olsun

Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için.

Sen de dua et Allah için.

Cumamız mübarek Olsun.







Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden,

Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle!

Hayırlı Cumalar.



Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle

Cumanız Mübarek Olsun!



Ya Rabbim!

Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve Cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle,

Amin!

Selam ve dua ile Hayırlı Cumalar.



Ey Allah'ım!

Senin rahmetini umuyorum.

Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma.

Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur.

Cumamız Mübarek olsun.



İnsan; Geçmişin hasretçisi, heleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir!

ALLAH bizi şikayet değil şükredenlerden eylesin.

(Amin)

Hayırlı Cumalar.







Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun.

Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun…

Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun.

Hayırlı Nurlu Cumalar



Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır.

Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.

Aklımda yüreğimde ve duamdasınız.

Cumanız Mübarek Olsun.



Rabbim, nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah.

Hayırlı Cumalar.







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