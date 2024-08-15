Cengiz Ünder, Avrupa'da bir kulüp arıyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder, Avrupa'da kulüp arıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder, Avrupa'da bir kulüp arıyor
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15 Ağustos 2024 08:49
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder, Avrupa'da kulüp arıyor.

RESMİ TEKLİF YOK

Ay sonuna kadar sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanan milli oyuncu için ise kulübe gelmiş resmi teklif yok.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİFE KABUL

Marsilya'dan 15 milyon euroya alınan ve 11 milyon euronun üzerinde ödemesi bulunan Cengiz için F.Bahçe, 10 milyon euroluk teklif gelmesi halinde kabul edecek.



GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Attığı 9 golün tamamını ligde kaydeden milli futbolcu, 2 de asist yapmayı başardı.  

 
 

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