Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 15:11 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 15:11

Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

Cemre Baysel, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Alina Boz hayatı

Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Cemre Baysel oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Cemre Baysel'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Oyuncu Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel'in televizyon ekranlarındaki ilk işi 2014 yılında Yeşil Deniz'de canlandırdığı bir yardımcı roldü.

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'ın karşısında başrolde yer aldı.

 

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