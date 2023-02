Celal Şengör kimdir? Celal Şengör nereli, nerede oturuyor?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Son günlerde özellikle İstanbul depremi konusunda uyarılar yapan Celal Şengör merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında çeşitli televizyon programlarına konuk olan Celal Şengör deprem hakkında yorumlarda bulundu. Ünlü jeolog (yer bilimci) Celal Şengör, sendini birçok alanda geliştirerek ünlü Türk profesörlerinden biri haline geldi. Bilim dergilerinde yazdığı makalelerinin yanında dünyaca ünlü dergilerde editörlükte yaptı. Akademisyenlik yapmaya devam eden Celal Şengör'ün yaşamı ve okuduğu okullar oldukça merak ediliyor. Peki Celal Şengör kimdir? Celal Şengör'ün eğitim durumu nedir, mesleği nedir?Ali Mehmet Celâl Şengör, 24 Mart 1955 doğumlu, Türk akademisyen ve jeologdur. Şengör, ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür.1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.67 yaşındaki Şengör, 23 Mart 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde son dersini vererek 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılmıştır.Jeolojiye olan merakının nasıl başladığı, "Bir Bilim Adamının Serüveni" adlı kitapta, Şengör'ün "Ben jeolojiyi küçük yaştan yani Jules Verne'in Arzın Merkezine Seyahat kitabını okuduğum günden itibaren sevmeye başladım. Hemen arkasından Denizler Altında Yirmi Bin Fersah'ı okudum. Onu da okuduktan sonra kendi kendime, 'Adam olmak demek, Jules Verne'in tarif ettiği gibi olmak demektir' diye düşündüm. Bana jeolojiyi Jules Verne sevdirdi..." şeklindeki ifadeleriyle anlatılmıştır. Bir röportajında kendisine ait kütüphanesinde 30000'in üzerinde kitabı olduğunu söylemiştir.Celal Şengör'e hafif Asperger teşhisi konulmuştur ve bunu şu sözlerle anlatmaktadır: "Ben de hafif Aschberger ile teşhis edilmiş bir insanım. Ve bu özelliğime şükran borçluyum. Otistik olmasaydım bilimde elde ettiğim başarıları elde edemezdim."Şengör 1986 yılında Oya Maltepe ile evlenmiştir. Tek çocuğu olan oğlu H. C. Asım Şengör 1989 yılında dünyaya gelmiştir.State University of New York At Albany, ABD – "Yüksek Lisans, Doktora"Collège de France, Fransa – "Misafir Profesör"Oxford Üniversitesi, İngiltere – "Misafir Profesör"Caltech, ABD – "Misafir Profesör"Salzburg Lodron-Paris, Avusturya – "Misafir Profesör"İstanbul Teknik Üniversitesi – "Öğretim Üyesi""Zümrütname" (Yapı Kredi Yayınları, 1999)"Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması" (TÜBİTAK Yayınları, 2001)"Zümrüt Ayna: Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler" (Yapı Kredi Yayınları, 2003)"Yaşamın evrimi fikrinin Darwin döneminin sonuna kadarki kısa tarihi" (İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 2004)"99 Sayfada İstanbul Depremi" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2006)"Bilgiyle Sohbet - Popüler Bilim Yazıları" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)"Dahi Diktatör" (Ka Kitap, 2014)"Aptalı Tanımak" (Ka Kitap, 2015)"Newton Neden Türk Değildi?" (Ka Kitap, 2015)"Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?" (Ka Kitap, 2016)"Cehennemdeki Üniversiteliler" (Ka Kitap, 2016)"Bir Bilim Adamının Serüveni - Celal Şengör Kitabı" (Söyleşi: Sefa Kaplan) (İş Bankası Kültür Yayınları, 2010)"Pîrî Reis 1513 Dünya Haritası" (Boyut Yayıncılık, 2013)Yurt dışında birçok üniversitede bulunmuş olan Prof. Şengör, birçok uluslararası ödülün de sahibidir. Ayrıca, TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazanan en genç bilim adamıdır. Ödüllerinin bazıları:Londra Jeoloji Cemiyeti, Başkanlık Ödülü (1984)TÜBİTAK, Bilim Ödülü (1986)Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi, Şeref Bilim Doktoru (Docteur ès sciences honoris causa) (1988)Kültür Bakanlığı, Bilgi Çağı Ödülü (1991)Fransız Fizik Cemiyeti ve École Normale Supérieure Vakfı, Rammal Madalyası (1994)Collège de France Madalyası (1998)Londra Jeoloji Cemiyeti, Bigsby Madalyası (1999)Guztav-Steinman Madalyası (2010)