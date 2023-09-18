Bursa Uludağ'dan Çankaya'ya farklı tarife

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Çankaya Üniversitesi'ni 102-73 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bursa Uludağ'dan Çankaya'ya farklı tarife
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18 Eylül 2023 20:09
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursa Uludağ Basketbol sahasında karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 102-73 yenmeyi başardı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sezer Bor, Sami İrek

Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 20, İpek Garip 1, Miray Balotu 6, Sarr 3, Tuba Poyraz 23, Eda Şahin 8, Tuğçe Turus, Madison Williams 18, Baptiste 20, Efsun Çelik 3

Çankaya Üniversitesi: Heja Yıldırım, Nusanur Barmakçı 3, F!ontaine 9, Ayşenaz Kurtuldum, Gülse Uğur 2, Melike Yalçınkaya 10, McCarty 39, Feryal Defne Atlı 2, Gizem Tüzün 1, Melike Tuğba Oral 7

1. Periyot: 27-13

Devre: 48-36

3. Periyot: 65-54

5 faulle çıkan: 37.31 Melike Yalçınkaya (Çankaya Üniversitesi)

 

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